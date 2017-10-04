Глава Всемирного банка поблагодарил Мирзиёева за встречу

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент группы Всемирного банка направил благодарственное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В письме Джим Ёнг Ким отмечает, что был рад встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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«Группа Всемирного банка привержена поддержать Вас в указанной деятельности и что мы высоко ценим доверие, которое Вы проявляете к нашей организации. Мы готовы выступить в качестве Вашего ведущего партнера в поддержке экономических и социальных реформ Узбекистана», — сказано в тексте письма.

Глава Всемирного банка уточнил, что об этом свидетельствует подписание на прошлой неделе трех инвестиционных проектов на общую сумму 450 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.