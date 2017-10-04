Глава Всемирного банка поблагодарил Мирзиёева за встречу
Джим Ёнг Ким направил благодарственное письмо Президенту Узбекистана, где сказано, что группа Всемирного банка поддержит республику в развитии социальных реформ.
Джим Ёнг Ким направил благодарственное письмо Президенту Узбекистана, где сказано, что группа Всемирного банка поддержит республику в развитии социальных реформ.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент группы Всемирного банка направил благодарственное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
В письме Джим Ёнг Ким отмечает, что был рад встрече в
«Группа Всемирного банка привержена поддержать Вас в указанной деятельности и что мы высоко ценим доверие, которое Вы проявляете к нашей организации. Мы готовы выступить в качестве Вашего ведущего партнера в поддержке экономических и социальных реформ Узбекистана», — сказано в тексте письма.
Глава Всемирного банка уточнил, что об этом свидетельствует подписание на прошлой неделе трех инвестиционных проектов на общую сумму 450 миллионов долларов США, сообщает
Также он отметил, что принял к сведению запросы Узбекистана технического и финансового содействия и поручил своим коллегам ускорить их подготовку.