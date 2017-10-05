Бывший вице-губернатор Сергей Куприн возглавил воронежское управление Госавтодорнадзора
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Сообщение появилось на сайте Ространснадзора. Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин представил Сергея Куприна сотрудникам регионального управления в среду, 4 октября.
Информация о назначении Сергея Куприна на должность главы воронежского управления Госавтодорнадзора появились в СМИ в марте 2017 года. Должность главы регуправления Госавтодорнадзора стала вакантной осенью 2015 года. Оперативники задержали бывшего начальника управления Жозефа Еркнапешяна по подозрению в получении взятки. Суд отправил чиновника под домашний арест. Следователи инкриминировали ему получение взятки за незаконное бездействие, участие в преступном сообществе и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие продолжается.
После Жозефа Еркнапешяна обязанности и.о. руководителя управления Госавтодорнадзора временно исполнял Ярослав Асташов.
Справка РИА «Воронеж»
Функции регионального управления Госавтодорнадзора — выдача разрешений на перевозки опасных грузов по автодорогам федерального значения, на международные перевозки, лицензирование перевозок более восьми пассажиров в транспорте.
Сергей Куприн работал гендиректором областного казенного предприятия «Единая дирекция капитального строительства и газификации» с 2009 по 2010 годы. Должность зампредседателя облправительства чиновник занимал с августа 2010 года, сменив ушедшего в отставку Виктора Неженца. Куприн отвечал за решение проблем обманутых дольщиков, проект строительства «учительских домов», строительство социальных объектов в районах и разработку транспортной схемы Воронежа. По совместительству чиновник занимал пост руководителя регионального департамента архитектуры с апреля 2010 по декабрь 2012 года. Сергея Куприна сняли с должности врио зампредседателя облправительства в октябре 2014 года.