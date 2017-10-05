Бывший вице-губернатор Сергей Куприн возглавил воронежское управление Госавтодорнадзора

Источник: РИА "Воронеж"

Сообщение появилось на сайте Ространснадзора. Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин представил Сергея Куприна сотрудникам регионального управления в среду, 4 октября.

Информация о назначении Сергея Куприна на должность главы воронежского управления Госавтодорнадзора появились в СМИ в марте 2017 года. Должность главы регуправления Госавтодорнадзора стала вакантной осенью 2015 года. Оперативники задержали бывшего начальника управления Жозефа Еркнапешяна по подозрению в получении взятки. Суд отправил чиновника под домашний арест. Следователи инкриминировали ему получение взятки за незаконное бездействие, участие в преступном сообществе и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие продолжается.

После Жозефа Еркнапешяна обязанности и.о. руководителя управления Госавтодорнадзора временно исполнял Ярослав Асташов.

Справка РИА «Воронеж»

Функции регионального управления Госавтодорнадзора — выдача разрешений на перевозки опасных грузов по автодорогам федерального значения, на международные перевозки, лицензирование перевозок более восьми пассажиров в транспорте.