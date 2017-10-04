Начальник полиции Москвы ушел со своей должности
Начальник московской полиции покинул занимаемую должность. Он стал вторым за сутки заместителем начальника ГУ МВД по столице, отправившимся на пенсию.
Начальник московской полиции покинул занимаемую должность. Он стал вторым за сутки заместителем начальника ГУ МВД по столице, отправившимся на пенсию.
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64-летний уроженец Тульской области Козлов работал в милиции с 1972 года. В 1988 году он возглавил оперативный батальон Отряда милиции специального назначения ГУВД Мосгорисплокома, а в 1998 году возглавил Отряд милиции особого назначения при ГУВД по Москве. Заместителем начальника ГУВД Козлов стал в 2007 году, когда стал начальником милиции общественной безопасности.
Начальник полиции Козлов стал 8 декабря 2016 года, сменив на этом посту Сергея Солопова. Последний два месяца был временно исполняющим обязанности, однако назначения на должность так и не дождался. По одной из версий, это было связано со скандалом, приведшего к задержанию полицией лидера французской музыкальной группы Space и его юриста Игоря Трунова.
При этом источник РБК указывал, что Солопов и не должен был оставаться на посту руководителя полиции Москвы.
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