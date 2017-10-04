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21:28 (мск), источник: РБК

Начальник полиции Москвы ушел со своей должности

Начальник московской полиции покинул занимаемую должность. Он стал вторым за сутки заместителем начальника ГУ МВД по столице, отправившимся на пенсию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, генерал-майор Вячеслав Козлов, возглавлявший столичную полицию с декабря 2016 года, принял решение об уходе на пенсию. Причиной такого решения называется достижение им предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.

При этом в столичном главке указали, что Козлов, который являлся заместителем начальника ГУ МВД по Москве, продолжит работу в ведомстве в качестве гражданского служащего.

64-летний уроженец Тульской области Козлов работал в милиции с 1972 года. В 1988 году он возглавил оперативный батальон Отряда милиции специального назначения ГУВД Мосгорисплокома, а в 1998 году возглавил Отряд милиции особого назначения при ГУВД по Москве. Заместителем начальника ГУВД Козлов стал в 2007 году, когда стал начальником милиции общественной безопасности.

Начальник полиции Козлов стал 8 декабря 2016 года, сменив на этом посту Сергея Солопова. Последний два месяца был временно исполняющим обязанности, однако назначения на должность так и не дождался. По одной из версий, это было связано со скандалом, приведшего к задержанию полицией лидера французской музыкальной группы Space и его юриста Игоря Трунова.

При этом источник РБК указывал, что Солопов и не должен был оставаться на посту руководителя полиции Москвы.

Другой заместитель начальника ГУ МВД по Москве Александр Петриков (являлся начальником тыла), как сообщила пресс-служба ведомства утром 4 октября, также ушел на пенсию. При этом в полиции категорически опровергли возбуждение уголовного дела в отношении генерал-майора.

Life утверждал, что, по его данным, в отношении Петрикова проводилась проверка Следственным комитетом законности тендеров при закупке горюче-смазочных материалов для нужд столичной полиции в 2015—2016 годах. Издание при этом указывало, что одним из ответственных за подготовку тендеров был Петриков, подозревавшийся в причастности к хищению около 1 млрд рублей.

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