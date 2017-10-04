В Киеве задержали корреспондента НТВ

По данным НТВ, связь с корреспондентом отсутствует. «Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины [СБУ]", — указывается в сообщении.

30 августа сотрудники СБУ задержали журналистку «Первого канала» Анну Курбатову возле ее дома в Киеве. Женщину посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.