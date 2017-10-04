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21:37 (мск), источник: РБК

В Киеве задержали корреспондента НТВ

Корреспондента программы «Центральное телевидение» на канале НТВ Вячеслава Немышева задержали в Киеве и доставили в отделение полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

По данным НТВ, связь с корреспондентом отсутствует. «Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины [СБУ]", — указывается в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

30 августа сотрудники СБУ задержали журналистку «Первого канала» Анну Курбатову возле ее дома в Киеве. Женщину посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что журналистку вышлют из страны. По словам Курбатовой, ее выслали из-за угрозы «национальной безопасности Украины и ее суверенитету». Журналистку внесли в базу данных сайта «Миротворец» 26 августа по обвинению в антиукраинской пропаганде и манипулировании общественно значимой информацией. Она вернулась в Москву 31 августа.

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