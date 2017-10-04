В Киеве задержали корреспондента НТВ
Корреспондента программы «Центральное телевидение» на канале НТВ Вячеслава Немышева задержали в Киеве и доставили в отделение полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.
Корреспондента программы «Центральное телевидение» на канале НТВ Вячеслава Немышева задержали в Киеве и доставили в отделение полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.
По данным НТВ, связь с корреспондентом отсутствует. «Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины [СБУ]", — указывается в сообщении.
30 августа сотрудники СБУ задержали журналистку «Первого канала» Анну Курбатову возле ее дома в Киеве. Женщину посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Позже стало известно, что журналистку вышлют из страны. По словам Курбатовой, ее выслали
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.