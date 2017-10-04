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21:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, господин Миклушевский написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник: РИА "Новости"

Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший пост гендиректора ФГУП «Росморпорт».

О том, что на этой неделе продолжится серия губернаторских отставок, ранее сообщали собеседники «Ъ». По словам близких к администрации президента источников, смена руководства должна была ожидать около десяти регионов. В их числе назывались Нижегородская, Ивановская, Самарская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края, а также от одного до двух субъектов на Северном Кавказе.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Геннадий сапрунов
Паша , губеров в России не выбирают, а назначают в Кремле....
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