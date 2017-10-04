Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил
Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший пост гендиректора ФГУП «Росморпорт».
О том, что на этой неделе продолжится серия губернаторских отставок, ранее сообщали собеседники «Ъ». По словам близких к администрации президента источников, смена руководства должна была ожидать около десяти регионов. В их числе назывались Нижегородская, Ивановская, Самарская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края, а также от одного до двух субъектов на Северном Кавказе.