Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского

О том, что на этой неделе продолжится серия губернаторских отставок, ранее сообщали собеседники «Ъ». По словам близких к администрации президента источников, смена руководства должна была ожидать около десяти регионов. В их числе назывались Нижегородская, Ивановская, Самарская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края, а также от одного до двух субъектов на Северном Кавказе.