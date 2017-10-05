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09:39 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов о скандале вокруг БФУ: «Смотреть противно»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём инстаграме в среду вечером прокомментировал скандал вокруг БФУ им. И. Канта. Также он ответил на некоторые вопросы и предложил порталу rugrad.eu вести в инстаграме посты афиши.

«Думал сделать пост про “Золотую осень” и достижения сельского хозяйства #калининградскаяобласть, но понял, что также весело и задорно как об этом говорил Зарудный и сегодня говорит Шевцова навряд ли получится. А фотки с выставки можно посмотреть на gov39.ru, — написал губернатор (орфография и пунктуация сохранены — прим. “Нового Калининграда”). — Слышал про новый (очередной) “beef” с участием БФУ, “стеснительных” студентов, нескромных журналистов, возвышающих голос интеллектуалов. Противно, конечно, на всё это смотреть. Как поётся в песне Lucille Crew самых, кстати, крутых рокеров (Kinrock, без обид), привезённых в этом году Владимиром “Don Chento” Кацманом, “…it’s too much…” К сожалению пластинку Lucille Crew не смог нигде найти до сих пор».

Также он сообщил, что проблема с ЖК «Васильково» «на контроле и решается, будет полностью снята в ближайшее время». «Всем кто пишет про Прибрегу. Ситуация нам известна. Очевидно несоблюдение решений суда. Мы заставим всех нарушителей соблюсти нормы экологического законодательства», — написал он.

Алиханов добавил, что «пост понятен только истинным Калининградцам». «Настолько истинным, что даже я ни черта не понял, перечитав. Лучше бы про выставку написал. Урожай рекордный… несмотря на переувлажненность. Коровы доятся, свиньи растут, курицы кудахчут. Всё как всегда», — заключил губернатор Калининградской области.

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