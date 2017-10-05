Алиханов о скандале вокруг БФУ: «Смотреть противно»

«Думал сделать пост про “Золотую осень” и достижения сельского хозяйства #калининградскаяобласть, но понял, что также весело и задорно как об этом говорил Зарудный и сегодня говорит Шевцова навряд ли получится. А фотки с выставки можно посмотреть на gov39.ru, — написал губернатор (орфография и пунктуация сохранены — прим. “Нового Калининграда”). — Слышал про новый (очередной) “beef” с участием БФУ, “стеснительных” студентов, нескромных журналистов, возвышающих голос интеллектуалов. Противно, конечно, на всё это смотреть. Как поётся в песне Lucille Crew самых, кстати, крутых рокеров (Kinrock, без обид), привезённых в этом году Владимиром “Don Chento” Кацманом, “…it’s too much…” К сожалению пластинку Lucille Crew не смог нигде найти до сих пор».