Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинспектировал ряд сёл Симферопольского района
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки проинспектировал ряд сёл Симферопольского района.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки проинспектировал ряд сёл Симферопольского района.
Об этом сообщает Управление информации и
В частности, в селе Перово Сергей Аксёнов побывал в ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» Перовская участковая больница. Глава Крыма пообщался с персоналом, отметил чистоту в здании и необходимость ремонта медучреждения. Он дал соответствующие поручения по решению данного вопроса. Сотрудники сообщили, что в больнице ввели предварительную запись к специалистам, что частично упростило ситуацию с очередями. Однако заполнение большого количества документации занимает много времени.
Очень много ненужной документации, которая не влияет на качество лечения, однако создаёт очереди. С министром здравоохранения Крыма проработаем этот вопрос. Найду варианты, как избавить вас от ненужной писанины. Необходимо системно изменить ситуацию, — сказал Глава Крыма. Местная общественность обратила внимание Сергея Аксёнова, что предприятие ООО «Владоград-Бетон» ещё с украинского периода наносит вред экологии, а также разрушает дороги, так как по ним регулярно ездит большегрузный транспорт. Сергей Аксёнов побывал на данном предприятии и отметил, что проблемы села, возникающие
Ещё одной проблемой, о которой сообщили жители села, является застройка парковой территории. В свою очередь Сергей Аксёнов поручил заместителю Председателя Совета министров РК Павлу Королёву провести совещание по данному объекту и на следующем заседании
В селе Партизанском Сергей Аксёнов прибыл к зданию ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» «Партизанская врачебная амбулатория», однако медучреждение было закрыто. Больница работает только в первой половине дня
Всё же после осмотра амбулатории Глава Крыма отметил неудовлетворительное санитарное состояние территории медучреждения и некорректность данных на информационном стенде. По итогу личной проверки выяснилось, что многие из указанных там телефонов, в том числе горячие линии Министерства здравоохранения РК, не работают. Сергей Аксёнов поручил изменить номера телефонов на стенде на рабочие. Также Сергей Аксёнов побывал в селе Каштановом. Там он осмотрел объект культурного наследия — Усадьбу Таврического губернатора Бороздина, где гостил писатель Грибоедов. Глава Крыма отметил, что дом находится в разрушенном состоянии. При этом в нём сейчас размещены детский садик, клуб, почтовое отделение и библиотека, отчего не представляется возможным привести здание в порядок.
Сергей Аксёнов и глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко обсудили строительство нового модульного детского сада в районе и возможность добираться до нового детского дошкольного учреждения из близлежащих сёл.