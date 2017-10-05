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09:42 (мск), источник: КрымPress

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинспектировал ряд сёл Симферопольского района

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки проинспектировал ряд сёл Симферопольского района.

6
фотографий
6
фотографий

Об этом сообщает Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

В частности, в селе Перово Сергей Аксёнов побывал в ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» Перовская участковая больница. Глава Крыма пообщался с персоналом, отметил чистоту в здании и необходимость ремонта медучреждения. Он дал соответствующие поручения по решению данного вопроса. Сотрудники сообщили, что в больнице ввели предварительную запись к специалистам, что частично упростило ситуацию с очередями. Однако заполнение большого количества документации занимает много времени.

В свою очередь Сергей Аксёнов сообщил, что проработает инструменты упрощения системы регистрации пациентов.

Очень много ненужной документации, которая не влияет на качество лечения, однако создаёт очереди. С министром здравоохранения Крыма проработаем этот вопрос. Найду варианты, как избавить вас от ненужной писанины. Необходимо системно изменить ситуацию, — сказал Глава Крыма. Местная общественность обратила внимание Сергея Аксёнова, что предприятие ООО «Владоград-Бетон» ещё с украинского периода наносит вред экологии, а также разрушает дороги, так как по ним регулярно ездит большегрузный транспорт. Сергей Аксёнов побывал на данном предприятии и отметил, что проблемы села, возникающие из-за работы «Владоград-Бетон», будут решены.

Ещё одной проблемой, о которой сообщили жители села, является застройка парковой территории. В свою очередь Сергей Аксёнов поручил заместителю Председателя Совета министров РК Павлу Королёву провести совещание по данному объекту и на следующем заседании архитектурно-градостроительного совета рассмотреть вопрос о придании парку статуса зоны с особыми условиями использования территории. В ходе общения со школьниками Сергей Аксёнов сообщил о намерении построить в населённом пункте спортивную площадку.

В селе Партизанском Сергей Аксёнов прибыл к зданию ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» «Партизанская врачебная амбулатория», однако медучреждение было закрыто. Больница работает только в первой половине дня из-за того, что сотрудники оформлены на полставки.

Всё же после осмотра амбулатории Глава Крыма отметил неудовлетворительное санитарное состояние территории медучреждения и некорректность данных на информационном стенде. По итогу личной проверки выяснилось, что многие из указанных там телефонов, в том числе горячие линии Министерства здравоохранения РК, не работают. Сергей Аксёнов поручил изменить номера телефонов на стенде на рабочие. Также Сергей Аксёнов побывал в селе Каштановом. Там он осмотрел объект культурного наследия — Усадьбу Таврического губернатора Бороздина, где гостил писатель Грибоедов. Глава Крыма отметил, что дом находится в разрушенном состоянии. При этом в нём сейчас размещены детский садик, клуб, почтовое отделение и библиотека, отчего не представляется возможным привести здание в порядок.

Сергей Аксёнов и глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко обсудили строительство нового модульного детского сада в районе и возможность добираться до нового детского дошкольного учреждения из близлежащих сёл.

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