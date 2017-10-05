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00:17 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Рахмона с 65-летием

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Ваш многолетний самоотверженный труд, направленный на укрепление мира и согласия, рост благосостояния таджикского народа и упрочение авторитета Республики Таджикистан на международной арене, заслуживает самой высокой оценки», — говорится в поздравлении.

Президент с удовлетворением отметил достигнутый уровень белорусско-таджикских отношений, основанных на традициях дружбы, поддержки и взаимопонимания, положительную динамику сотрудничества в торгово-экономической сфере. «Убежден, что ваша активная деятельность на высшем государственном посту будет и в дальнейшем способствовать расширению многопланового диалога между Минском и Душанбе», — подчеркнул белорусский лидер.

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