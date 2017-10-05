Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Рахмона с 65-летием
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Ваш многолетний самоотверженный труд, направленный на укрепление мира и согласия, рост благосостояния таджикского народа и упрочение авторитета Республики Таджикистан на международной арене, заслуживает самой высокой оценки», — говорится в поздравлении.
Президент с удовлетворением отметил достигнутый уровень