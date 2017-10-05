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02:18 (мск), источник: РБК

Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку

​Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не думал об отставке и был «всегда привержен» политической повестке президента Дональда Трампа. Об этом Тиллерсон заявил в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

Источник: AP 2017

«Моя приверженность успеху нашего президента и нашей стране столь же сильна, как и в тот день, когда я принял его [президента] предложение стать госсекретарем», — сказал Тиллерсон.

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Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи с чиновниками из администрации президента, отвечающими за вопросы государственной безопасности, в Пентагоне, Тиллерсон открыто критиковал Дональда Трампа и назвал его «недоумком». Во время пресс-конференции журналисты прямо попросили госсекретаря прокомментировать эту информацию, однако, по данным Reuters, Тиллерсон обошел этот вопрос, заявив, что «не собирается иметь дело с подобными мелочами».

Кроме того, как уверяли источники NBС, вице-президент Майк Пенс и другие высшие должностные лица уговаривали Тиллерсона не уходить в отставку этим летом. «Вице-президенту никогда не приходилось уговаривать меня остаться госсекретарем, потому что я никогда не рассматривал вопрос об уходе с этого поста», — ответил Тиллерсон.

Информацию об отставке Тилерсона вновь опроверг в своем Twitter и Дональд Трамп.

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«Информация NBCNews была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости! Они [NBC News] должны извиниться перед Америкой!», — написал американский лидер.

Позднее официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Тиллерсон не называл американского президента «недоумком», потому что госсекретарь «не использует подобную лексику».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Борбоев
Работай , работай и отрабатывай орден...
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