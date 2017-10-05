Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку

Источник: AP 2017

«Моя приверженность успеху нашего президента и нашей стране столь же сильна, как и в тот день, когда я принял его [президента] предложение стать госсекретарем», — сказал Тиллерсон.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи с чиновниками из администрации президента, отвечающими за вопросы государственной безопасности, в Пентагоне, Тиллерсон открыто критиковал Дональда Трампа и назвал его «недоумком». Во время пресс-конференции журналисты прямо попросили госсекретаря прокомментировать эту информацию, однако, по данным Reuters, Тиллерсон обошел этот вопрос, заявив, что «не собирается иметь дело с подобными мелочами».

Кроме того, как уверяли источники NBС, вице-президент Майк Пенс и другие высшие должностные лица уговаривали Тиллерсона не уходить в отставку этим летом. «Вице-президенту никогда не приходилось уговаривать меня остаться госсекретарем, потому что я никогда не рассматривал вопрос об уходе с этого поста», — ответил Тиллерсон.

Информацию об отставке Тилерсона вновь опроверг в своем Twitter и Дональд Трамп.

«Информация NBCNews была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости! Они [NBC News] должны извиниться перед Америкой!», — написал американский лидер.