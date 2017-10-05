Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не думал об отставке и был «всегда привержен» политической повестке президента Дональда Трампа. Об этом Тиллерсон заявил в ходе
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не думал об отставке и был «всегда привержен» политической повестке президента Дональда Трампа. Об этом Тиллерсон заявил в ходе
«Моя приверженность успеху нашего президента и нашей стране столь же сильна, как и в тот день, когда я принял его [президента] предложение стать госсекретарем», — сказал Тиллерсон.
Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи с чиновниками из администрации президента, отвечающими за вопросы государственной безопасности, в Пентагоне, Тиллерсон открыто критиковал Дональда Трампа и назвал его «недоумком». Во время
Кроме того, как уверяли источники NBС,
Информацию об отставке Тилерсона вновь опроверг в своем Twitter и Дональд Трамп.
«Информация NBCNews была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и
Позднее официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Тиллерсон не называл американского президента «недоумком», потому что госсекретарь «не использует подобную лексику».