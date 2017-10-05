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03:20 (мск), источник: РБК

Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»

Аналог «закона Магнитского» прошел нижнюю палату парламента Канады. Впереди голосование в сенате. Москва уже пообещала, что не оставит без ответа этот «конфронтационный акт».

Источник: AFP 2017

Палата общин парламента Канады в третьем, окончательном чтении, приняла аналог «закона Магнитского». «За» проголосовали 277 депутатов, против — 0, сообщает CBC News.

Таким образом, нижняя палата парламента утвердила внесенные ранее в документ поправки, из-за которых документ был вынужден вернуться снова в палату общин. Теперь документ отправляется в верхнюю палату (сенат) для окончательного утверждения. После этого — на подпись генерал-губернатора Канады.

Канадский закон, получивший название «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников», по сути является аналогом «закона Магнитского», принятого в Штатах в 2012 году.

В канадский парламент документ внес в 2016 году сенатор от Консервативной партии Канады Рейнелл Эндричек. В документе предусматриваются заморозка активов и отмена виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека.

На слушаниях оговаривалось, что закон в первую очередь затронет представителей власти в России, Иране, Венесуэле, Вьетнаме и Мьянме.

Москва ранее уже отреагировала на планы Оттавы принять соответствующий документ. Так в заявлении, опубликованном в Twitter российского посольства в Канаде, говорилось, что канадский «акт Магнитского» является «продолжением неудачной политики [правительства Канады], которую преследуют русофобские элементы». В заявлении также говорилось о планах Москвы принять «решительные и взаимные контрмеры».

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Накануне готовящееся принятие аналога «закона Магнитского» в Канаде комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также пообещала, что принятие этого закона не останется без ответа.

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Сергей Магнитский — юрист фонда Hermitage Capital — был арестован российскими властями в 2008 году по делу об уклонении фонда от уплаты налогов. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета. Магнитский скончался в СИЗО в 2009 году. Браудер после его смерти начал международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников кражи налогов и гибели юриста.

В 2012 году конгресс США принял акт, согласно которому лицам, ответственным, по мнению Вашингтона, за гибель Магнитского, запретили въезд в страну и арестовали их американские активы. Документ получил название «закон Магнитского». Позднее «список Магнитского» неоднократно расширялся. Аналог подобного документа ранее был принят парламентом Великобритании.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Михайлов
Не прошибаемая логика....Назло бабушке-отморозили уши... Кретины...
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