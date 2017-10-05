Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»

Источник: AFP 2017

Палата общин парламента Канады в третьем, окончательном чтении, приняла аналог «закона Магнитского». «За» проголосовали 277 депутатов, против — 0, сообщает CBC News.

Таким образом, нижняя палата парламента утвердила внесенные ранее в документ поправки, из-за которых документ был вынужден вернуться снова в палату общин. Теперь документ отправляется в верхнюю палату (сенат) для окончательного утверждения. После этого — на подпись генерал-губернатора Канады.

Канадский закон, получивший название «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников», по сути является аналогом «закона Магнитского», принятого в Штатах в 2012 году.

В канадский парламент документ внес в 2016 году сенатор от Консервативной партии Канады Рейнелл Эндричек. В документе предусматриваются заморозка активов и отмена виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека.

На слушаниях оговаривалось, что закон в первую очередь затронет представителей власти в России, Иране, Венесуэле, Вьетнаме и Мьянме.

Москва ранее уже отреагировала на планы Оттавы принять соответствующий документ. Так в заявлении, опубликованном в Twitter российского посольства в Канаде, говорилось, что канадский «акт Магнитского» является «продолжением неудачной политики [правительства Канады], которую преследуют русофобские элементы». В заявлении также говорилось о планах Москвы принять «решительные и взаимные контрмеры».

Накануне готовящееся принятие аналога «закона Магнитского» в Канаде комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также пообещала, что принятие этого закона не останется без ответа.

Сергей Магнитский — юрист фонда Hermitage Capital — был арестован российскими властями в 2008 году по делу об уклонении фонда от уплаты налогов. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета. Магнитский скончался в СИЗО в 2009 году. Браудер после его смерти начал международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников кражи налогов и гибели юриста.