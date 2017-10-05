Миклушевский собирает совещание в администрации Приморья
Бывший губернатор хочет сказать последнее слово?
Бывший губернатор хочет сказать последнее слово?
Владимир Миклушевский, который был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина, соберёт в четверг 5 октября, аппаратное совещание в стенах администрации Приморского края, сообщает ИА REGNUM.
Аппаратное совещание запланировано на 5 октября в администрации Приморья. Источник РИА Новости сообщил, что на совещании будет обсуждаться текущая ситуация.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, его место занял Андрей Тарасенко, прежде числившийся генеральным директором «Росморпорта».
В отличие от своего предшественника Тарасенко родился во Владивостоке, он закончил Высшее