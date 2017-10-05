Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Заслуженный артист России Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Германию оккупировали вооруженные американские силы — эксперт
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
03:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Миклушевский собирает совещание в администрации Приморья

Бывший губернатор хочет сказать последнее слово?

Источник: РИА "Новости"

Владимир Миклушевский, который был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина, соберёт в четверг 5 октября, аппаратное совещание в стенах администрации Приморского края, сообщает ИА REGNUM.

Аппаратное совещание запланировано на 5 октября в администрации Приморья. Источник РИА Новости сообщил, что на совещании будет обсуждаться текущая ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, его место занял Андрей Тарасенко, прежде числившийся генеральным директором «Росморпорта».

В отличие от своего предшественника Тарасенко родился во Владивостоке, он закончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, имеет действующий диплом капитана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
Путин уволил губернатора Приморского края
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ
В Киеве задержан корреспондент НТВ
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
ЦРУ рассекретило документы о запуске первого спутника СССР
Доказана невозможность спрятаться за зеркалами полностью
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь