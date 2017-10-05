Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал решение суда по делу бутощебеночного завода.
Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал решение суда по делу бутощебеночного завода.
Временно отстраненный глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал решение суда по делу Владивостокского бутощебеночного завода, сообщает РИА VladNews.
— Вчера узнал, что «Владивостокский бутощебёночный завод» по решению краевых властей приостанавливает свою деятельность по добыче камня. В ходе многочисленных попыток руководства предприятия решить проблемы в рабочем порядке, департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края принципиально стоял на своём, добиваясь закрытия завода. Всё это означает, что предприятие становится на путь закрытия. 200 человек работает на ВБЩЗ и они, по решению суда, завтра могут остаться без работы. Вся эта ситуация — пример беспредела, который устраивают некоторые органы исполнительной власти Приморского края. Я благодарен уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Шемилиной за её позицию. Она также считает, что подобные меры неуместны, но и это не решило проблемы и краевым властям не указ. Люди проводят митинги, призывая обратить внимание властей на проблему, на предприятии проводится различные проверки по соблюдению трудового законодательства, налоговые проверки, как плановые, так и вне плановые — нарушения не выявляются, а только департамент Природных ресурсов и окружающей среду ПК разглядел несоответствие, выдумывая в судах всё новые и новые предписания. Есть закон, его конечно нужно исполнять, но есть еще и здравый смысл. Эту тему нельзя оставлять без внимания. Люди не должны остаться без работы, — написал Игорь Пушкарев.
Напомним, вчера, 4 октября, Пятый Арбитражный апелляционный суд фактически отправил двести сотрудников АО «Владивостокский бутощебеночный завод» в вынужденный отпуск. Такие последствия ждут коллектив предприятия в связи с тем, что апелляционная инстанция оставила в силе июльское решение Арбитражного суда Приморского края и приказ департамента природных ресурсов Приморского края от 1 февраля 2016 года о приостановлении действия лицензии ВБЩЗ на добычу камня в карьере.