Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
"Не сам, его уходят из Кремля": источник о судьбе Конькова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Германию оккупировали вооруженные американские силы — эксперт
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
03:46 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал решение суда по делу бутощебеночного завода.

Источник: VLADNEWS

Временно отстраненный глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал решение суда по делу Владивостокского бутощебеночного завода, сообщает РИА VladNews.

— Вчера узнал, что «Владивостокский бутощебёночный завод» по решению краевых властей приостанавливает свою деятельность по добыче камня. В ходе многочисленных попыток руководства предприятия решить проблемы в рабочем порядке, департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края принципиально стоял на своём, добиваясь закрытия завода. Всё это означает, что предприятие становится на путь закрытия. 200 человек работает на ВБЩЗ и они, по решению суда, завтра могут остаться без работы. Вся эта ситуация — пример беспредела, который устраивают некоторые органы исполнительной власти Приморского края. Я благодарен уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Шемилиной за её позицию. Она также считает, что подобные меры неуместны, но и это не решило проблемы и краевым властям не указ. Люди проводят митинги, призывая обратить внимание властей на проблему, на предприятии проводится различные проверки по соблюдению трудового законодательства, налоговые проверки, как плановые, так и вне плановые — нарушения не выявляются, а только департамент Природных ресурсов и окружающей среду ПК разглядел несоответствие, выдумывая в судах всё новые и новые предписания. Есть закон, его конечно нужно исполнять, но есть еще и здравый смысл. Эту тему нельзя оставлять без внимания. Люди не должны остаться без работы, — написал Игорь Пушкарев.

Напомним, вчера, 4 октября, Пятый Арбитражный апелляционный суд фактически отправил двести сотрудников АО «Владивостокский бутощебеночный завод» в вынужденный отпуск. Такие последствия ждут коллектив предприятия в связи с тем, что апелляционная инстанция оставила в силе июльское решение Арбитражного суда Приморского края и приказ департамента природных ресурсов Приморского края от 1 февраля 2016 года о приостановлении действия лицензии ВБЩЗ на добычу камня в карьере.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Какую роль играет арбитражный процесс в деле мэра Владивостока?
Путин уволил губернатора Приморского края
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ
В Киеве задержан корреспондент НТВ
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
ЦРУ рассекретило документы о запуске первого спутника СССР
Доказана невозможность спрятаться за зеркалами полностью
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Как правильно подготовить дачу к зиме
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь