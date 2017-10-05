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04:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Руководитель фракции «Единая Россия» в приморском парламенте — будем помогать Тарасенко

Александр Костенко выразил готовность сотрудничать с новым главой региона в деле развития края.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Председатель комитета по экономической политике и собственности и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморья Александр Костенко выразил готовность помочь новому главе региона в деле развития территории. По его словам, портовики всегда вызывают у него уважение.

— Сейчас основные задачи, которые ставит перед нами федеральный центр, это развитие края, развитие его локальных территорий. Конечно у нового главы региона некоторое время займет вхождение в курс дела. Андрей Тарасенко это портовик, портовики у меня всегда вызывают уважение. Надеюсь, что край будет двигаться вместе с ним вперед, а мы, как сможем, будем ему помогать, — сказал Александр Костенко.

Напомним, президент России Владимир Путин вчера, 4 октября, подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности президентом назначен выходец из Приморья, глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Как отмечается на сайте Кремля, глава государства уже провел с ним встречу. Новый врио старше ушедшего в отставку Миклушевского на четыре года. Эксперты отмечают поддержку Тарасенко в федеральных кругах.

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