Руководитель фракции «Единая Россия» в приморском парламенте — будем помогать Тарасенко

Председатель комитета по экономической политике и собственности и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморья Александр Костенко выразил готовность помочь новому главе региона в деле развития территории. По его словам, портовики всегда вызывают у него уважение.

— Сейчас основные задачи, которые ставит перед нами федеральный центр, это развитие края, развитие его локальных территорий. Конечно у нового главы региона некоторое время займет вхождение в курс дела. Андрей Тарасенко это портовик, портовики у меня всегда вызывают уважение. Надеюсь, что край будет двигаться вместе с ним вперед, а мы, как сможем, будем ему помогать, — сказал Александр Костенко.