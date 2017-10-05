Новосибирские депутаты оценили риски строительства ледовой арены

В частности, Совет депутатов выдвинул инициативу — внести изменения в закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях», которые позволят более эффективно бороться с несанкционированной торговлей.

С соответствующим предложением выступил председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. По его мнению, размеры штрафов, которые установлены сегодня для недобросовестных торговцев, не оказывают существенное влияние на ситуацию. Несанкционированные торговые точки стали привычным явлением, взыскание от 300 до 1 000 рублей не является сдерживающим фактором. Если депутатская инициатива будет принята на региональном уровне, штрафы для продавцов увеличатся до трех-пяти тысяч рублей.

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Большой резонанс вызвало решение сессии, касающееся проекта строительства ледовой арены в районе Коммунального моста. Депутаты выступили с обращением, адресованным жителям Новосибирска. В нем парламентарии обращают внимание горожан на то, что существующий проект несет в себе значительные риски.

— Мы хотим разъяснить свою позицию по поводу перезонирования тридцати гектаров земли рядом с местом, намеченным для строительства новой ледовой арены, — отметил председатель горсовета Дмитрий Асанцев. — Под нее предполагается выделить участок в десять гектаров, который принадлежит региону, но земля в непосредственной близости — муниципальная. На данном этапе Совет депутатов не готов дать согласие на перезонирование этой территории. Хочу подчеркнуть, что мы вовсе не являемся противниками строительства и проведения в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею. Напротив, всячески готовы поддержать эти инициативы. Но есть ряд замечаний, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание.

Говоря о рисках, Дмитрий Асанцев выделил большую вероятность увеличения пробок на Коммунальном мосту в обоих направлениях. Кроме того, городские парламентарии выступают против тотальной вырубки лесного массива на берегу Оби.

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Реализация проекта в текущем виде предполагает строительство большого количества жилья, продав которое потенциальный инвестор смог бы оправдать затраты на строительство дворца спорта. Однако обеспечение нового жилмассива социальной инфраструктурой может стать неподъемной ношей для городского бюджета.

Под вопросом — и необходимая ледовой арене инфраструктура: водоукрепление набережной, часть которой находится в зоне подтопления, а также строительство объездной дороги с тоннелем в дамбе Октябрьского моста. Значительных затрат потребует и расселение частного сектора. Это обойдется в сумму около десяти миллиардов рублей — у Новосибирска таких финансовых возможностей нет.

— Также депутатов не устраивает условие безвозмездной передачи тридцати гектаров потенциальному инвестору, который еще даже не утвержден. Фирма получит землю бесплатно, построит жилье вблизи арены — это гарантирует огромную прибыль, которая, несомненно, покроет затраты на возведение ЛДС. Однако земля сама по себе имеет капитализацию. По предварительным оценкам, ее стоимость составляет около полутора миллиардов рублей, а при наличии технических условий — канализации, подведения коммуникаций и так далее, — цена участка возрастает до пяти миллиардов. Город просто не имеет права бесплатно отдавать эту территорию, — убежден Дмитрий Асанцев.

Тем временем.