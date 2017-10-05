Юрий Трутнев: если не справляетесь, надо тихо освободить место
Полпред президента в ДФО обсуждает с местными властями развитие лесной промышленности.
Полпред президента в ДФО обсуждает с местными властями развитие лесной промышленности.
В дальневосточную столицу прибыл полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, где у него на сегодня, 5 октября, запланировано несколько совещаний. На первом из них полномочный представитель обсудил с властями Хабаровского края состояние лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке и озвучил, что нужно найти тех людей, которые займутся его развитием, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Я хочу сказать простую вещь. Мы не в первый раз собираемся и советуемся по лесу. Поэтому, мне кажется, правильнее всего будет поставить вопрос таким образом: в состоянии ли те люди, которые сейчас занимаются этими вопросами в министерстве природных ресурсов, в Минкоме, организовать эту работу так, чтобы лес действительно приносил пользу России гражданам, чтобы на базе лесных ресурсов строились новые предприятия, чтоб лес восстанавливался, чтобы в нём строилась лесная инфраструктура — или не в состоянии. Тогда просто надо тихо извиниться и освободить место, найти тех людей, которые будут этим заниматься», — озвучил Юрий Трутнев, открывая совещание.
Всего же регионе для лесозаготовок передали в аренду участки с разрешённым ежегодным объёмом 11,4 миллиона кубических метров древесины — это 88% экономически доступной лесосеки. С 2008 года восемь инвестиционных проектов позволили перерабатывать до 3,7 миллиона кубических метров ресурса за год, а также производить до 1,8 миллиона кубических метров пиломатериалов, 290 тысяч кубических метров плитных материалов, 300 тысяч кубических метров лущёного шпона.
Также на совещании запланировано обсуждение завода по производству 500 тысяч тонн целлюлозы в год. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», это предприятие разместится в Амурске, оно позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест. Намерение реализовать проект подтвердил президент China Chengtong Holdings Group Чжу Бисинь. Юрию Трутневу о проделанной работе сегодня сообщают гендиректор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов, а также руководитель управления Лесоперерабатывающего комплекса ГК «Внешэкономбанк» Павел Билибин.