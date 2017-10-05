Юрий Трутнев: если не справляетесь, надо тихо освободить место

Источник: Восток Медиа

В дальневосточную столицу прибыл полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, где у него на сегодня, 5 октября, запланировано несколько совещаний. На первом из них полномочный представитель обсудил с властями Хабаровского края состояние лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке и озвучил, что нужно найти тех людей, которые займутся его развитием, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Юрия Трутнева, лес в валовом продукте по-прежнему имеет несущественную тенденцию повышения. На совещании он призвал постараться понять, почему эта ситуация складывается и что надо изменить. Он озвучил, что на Дальнем Востоке ситуация оставляет желать лучшего: на территории ДФО производится 43% от лесных ресурсов страны, однако показатели переработки меньше, чем по России в целом.

«Я хочу сказать простую вещь. Мы не в первый раз собираемся и советуемся по лесу. Поэтому, мне кажется, правильнее всего будет поставить вопрос таким образом: в состоянии ли те люди, которые сейчас занимаются этими вопросами в министерстве природных ресурсов, в Минкоме, организовать эту работу так, чтобы лес действительно приносил пользу России гражданам, чтобы на базе лесных ресурсов строились новые предприятия, чтоб лес восстанавливался, чтобы в нём строилась лесная инфраструктура — или не в состоянии. Тогда просто надо тихо извиниться и освободить место, найти тех людей, которые будут этим заниматься», — озвучил Юрий Трутнев, открывая совещание.

Всего же регионе для лесозаготовок передали в аренду участки с разрешённым ежегодным объёмом 11,4 миллиона кубических метров древесины — это 88% экономически доступной лесосеки. С 2008 года восемь инвестиционных проектов позволили перерабатывать до 3,7 миллиона кубических метров ресурса за год, а также производить до 1,8 миллиона кубических метров пиломатериалов, 290 тысяч кубических метров плитных материалов, 300 тысяч кубических метров лущёного шпона.