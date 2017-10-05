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04:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрей Брик поздравил учителей Владивостока

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил работников системы образования с Днем учителя, сообщает «Deita. ru». «От имени депутатов Думы города Владивостока искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! День учителя сегодня отмечается во всем мире. Представителей этой благородной профессии чествуют по-особенному…

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил работников системы образования с Днем учителя, сообщает «Deita.ru».

«От имени депутатов Думы города Владивостока искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя сегодня отмечается во всем мире. Представителей этой благородной профессии чествуют по-особенному тепло, выражая благодарность и признание.

Владивосток по праву гордится достижениями своих педагогов, которые достойно продолжают лучшие традиции отечественного образования, успешно сочетают в своей работе современные и авторские методики обучения, многолетний опыт, обширные знания, вносят неоценимый вклад в воспитание молодого поколения. Высокий профессионализм учителей нашего города многократно находил свое подтверждение на краевом и общероссийском уровнях. В конкурсах профессионального мастерства они становились одними из лучших, получали государственные и отраслевые награды.

Дорогие педагоги!

Своим ученикам вы даете не только знания, но и учите доброте, прививаете любовь к Родине, родному городу, закладываете нравственные ориентиры. Вы воспитываете в молодом поколении лучшие человеческие качества — честность и порядочность, ответственность и уважение к старшим.

От вашего профессионализма, мастерства, ответственного отношения к делу, любви к детям зависит судьба подрастающего поколения, а значит — будущее Владивостока, будущее России.

Особые слова благодарности — педагогам-ветеранам за подвижнический труд, уникальный опыт, который они передают молодым кадрам.

Спасибо вам за мудрость, выдержку, преданность своей профессии!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих и профессиональных успехов, благодарных учеников!, — поздравил Андрей Брик.

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