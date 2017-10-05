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05:14 (мск), источник: Newslab.ru

Президент оставил прокурора Красноярского края на посту

50-летний Михаил Савчин будет возглавлять краевую прокуратуру еще 5 лет.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин продлил полномочия действующего прокурора Красноярского края Михаила Савчина. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что президент продлил на 5 лет полномочия 50-летнего Михаила Савчина, который руководит прокуратурой Красноярского края с 2012 года. Ранее он возглавлял прокуратуру Чеченской республики.

За 2016 год Савчин заработал 3,73 млн рублей (в 2015 году его доход составил 3,59 млн рублей). В собственности семьи прокурора имеются две квартиры (119,4 и 34,1 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

На тот же срок глава государства продлил полномочия еще одного сибирского прокурора — Павла Бухтоярова, который возглавляет прокуратуру Кемеровской области.

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