Президент оставил прокурора Красноярского края на посту

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин продлил полномочия действующего прокурора Красноярского края Михаила Савчина. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что президент продлил на 5 лет полномочия 50-летнего Михаила Савчина, который руководит прокуратурой Красноярского края с 2012 года. Ранее он возглавлял прокуратуру Чеченской республики.

За 2016 год Савчин заработал 3,73 млн рублей (в 2015 году его доход составил 3,59 млн рублей). В собственности семьи прокурора имеются две квартиры (119,4 и 34,1 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.