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04:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Братску предстоит за три месяца расселить 67% аварийных домов

До 31 декабря 2017 года жители Братска, которые ожидают переселения из аварийного жилья, должны не только заселиться в новые дома, но и получить права собственности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом во время итогового совещания по вопросу реализации программы переселения из аварийного жилья в Братске заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, сообщает 5 октября пресс-служба правительства Иркутской области.

«В Иркутской области проведён большой объём работы, но, к сожалению, основные показатели вызывают тревогу и сомнения в том, что требования указа Президента будут исполнены. Из общего числа домов в Братске — 494 дома, включенных в федеральную программу, — расселено только 33%. Остаются не расселенными 102 тыс. кв. м, не переселено 2695 семей. Я не зря начал разговор с квадратных метров, а закончил семьями. Потому что за этими квадратными метрами стоят люди — маленькие и большие, дети и взрослые», — сказал Сергей Меняйло.

Полпред подчеркнул, администрация Братска не завершила инвентаризацию аварийного жилья в полном объёме, не внесла изменения в реестр аварийного жилого фонда. Кроме того, не заключены необходимые муниципальные контракты, а ввод электро-теплоустановок происходит с замечаниями, что задерживает процедуру сдачи построенных объектов.

«Из-за низкой строительной готовности сохраняются риски неввода в эксплуатацию до конца этого года нескольких многоквартирных домов. И поэтому, когда мы с вами организовываем свою работу, мы должны понимать: от того, как мы выполним поставленные перед нами задачи, зависят судьбы людей. Иркутская область взяла на себя обязательства выполнить адресную программу расселения аварийного жилья до 31 декабря 2017 года. Больше сроков продления этой программы не будет. Сегодня это не просто завершение строительства — люди должны заселиться и получить права собственности», — сказал Сергей Меняйло.

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