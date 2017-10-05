Братску предстоит за три месяца расселить 67% аварийных домов

Источник: РИА "Новости"

Об этом во время итогового совещания по вопросу реализации программы переселения из аварийного жилья в Братске заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, сообщает 5 октября пресс-служба правительства Иркутской области.

«В Иркутской области проведён большой объём работы, но, к сожалению, основные показатели вызывают тревогу и сомнения в том, что требования указа Президента будут исполнены. Из общего числа домов в Братске — 494 дома, включенных в федеральную программу, — расселено только 33%. Остаются не расселенными 102 тыс. кв. м, не переселено 2695 семей. Я не зря начал разговор с квадратных метров, а закончил семьями. Потому что за этими квадратными метрами стоят люди — маленькие и большие, дети и взрослые», — сказал Сергей Меняйло.

Полпред подчеркнул, администрация Братска не завершила инвентаризацию аварийного жилья в полном объёме, не внесла изменения в реестр аварийного жилого фонда. Кроме того, не заключены необходимые муниципальные контракты, а ввод электро-теплоустановок происходит с замечаниями, что задерживает процедуру сдачи построенных объектов.