Экс-глава Приморья объяснил свою отставку
Владимир Миклушевский заявил, что покинул свой пост в рамках кадровой ротации, которую проводит президент России Владимир Путин. Он также добавил, что ему предложили новую работу в Москве.
Владимир Миклушевский заявил, что покинул свой пост в рамках кадровой ротации, которую проводит президент России Владимир Путин. Он также добавил, что ему предложили новую работу в Москве.
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости.
«Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я меняю место работы. Это в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент. Я придерживался все эти годы той же позиции, создавая кадровые лифты. Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок. Я понимаю, что
Миклушевский также заявил, что ему предложили новую работу.
Мне предложена другая работа. Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение.
Он добавил, что возвращается в Москву.