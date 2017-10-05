Экс-глава Приморья объяснил свою отставку

«Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я меняю место работы. Это в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент. Я придерживался все эти годы той же позиции, создавая кадровые лифты. Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок. Я понимаю, что что-то не сделано», — сказал Миклушевский на брифинге во Владивостоке в четверг.