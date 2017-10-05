Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
Власти назвали стоимость программы реновации
Крым подготовился к созданию игорной зоны
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
06:46 (мск), источник: РИА Новости

Экс-глава Приморья объяснил свою отставку

Владимир Миклушевский заявил, что покинул свой пост в рамках кадровой ротации, которую проводит президент России Владимир Путин. Он также добавил, что ему предложили новую работу в Москве.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Экс-глава Приморья Владимир Миклушевский заявил, что написал заявление об отставке, так как меняет работу в рамках кадровой ротации, которую проводит президент РФ Владимир Путин.

Читайте также
Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.

«Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я меняю место работы. Это в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент. Я придерживался все эти годы той же позиции, создавая кадровые лифты. Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок. Я понимаю, что что-то не сделано», — сказал Миклушевский на брифинге во Владивостоке в четверг.

Миклушевский также заявил, что ему предложили новую работу.

Мне предложена другая работа. Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение.
Владимир Миклушевский
Экс-глава Приморья

Он добавил, что возвращается в Москву.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Владимир Михайлов
Ну вот хотя бы правду сказал. Если российский Губернатор не мечтает стать Москвичем то это плохой Губернатор. Новому губернатору проблемы Приморского края...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 'Мы будем блокировать Украину': Москву просят о союзе против Киева
Американские эксперты придумали, как 'укротить' Путина
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь