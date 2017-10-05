Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
06:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Нового губернатора Приморья выберут 9 сентября 2018 года — Татьяна Гладких

Досрочные выборы главы края пройдут в Единый день голосования, сообщила председатель Крайизбиркома.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года, сообщила ИА PrimaMedia председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких. До этого времени новый глава края Андрей Тарасенко будет работать в статусе ВРИО, сообщает ИА PrimaMedia.

«Согласно законодательству, в случае досрочного сложения полномочий действующим главой региона выборы нового руководителя назначаются на Единый день голосования, то есть на второе воскресенье сентября. Таким образом, досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся 9 сентября 2018 года. Выборы будут назначены Законодательным собранием Приморья за 90−100 дней до Единого дня голосования», — сообщила ИА PrimaMedia председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

Президент РФ отправил Владимира Миклушевского в отставку.

Напомним, президент России Владимир Путин вчера, 4 октября, подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности президентом назначен выходец из Приморья, глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Как отмечается на сайте Кремля, глава государства уже провел с ним встречу. Новый врио старше ушедшего в отставку Миклушевского на четыре года. Эксперты отмечают поддержку Тарасенко в федеральных кругах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Выставка, посвященная 145-летию Владимира Арсеньева, откроется в Приморье
Жизнь с приставкой мото: мало сесть на мотоцикл без тормозов, надо еще победить на нем
Экс-глава Приморья объяснил свою отставку
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь