Нового губернатора Приморья выберут 9 сентября 2018 года — Татьяна Гладких
Досрочные выборы главы края пройдут в Единый день голосования, сообщила председатель Крайизбиркома.
Досрочные выборы главы края пройдут в Единый день голосования, сообщила председатель Крайизбиркома.
Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.
Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года, сообщила ИА PrimaMedia председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких. До этого времени новый глава края Андрей Тарасенко будет работать в статусе ВРИО, сообщает ИА PrimaMedia.
«Согласно законодательству, в случае досрочного сложения полномочий действующим главой региона выборы нового руководителя назначаются на Единый день голосования, то есть на второе воскресенье сентября. Таким образом, досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся 9 сентября 2018 года. Выборы будут назначены Законодательным собранием Приморья за 90−100 дней до Единого дня голосования», — сообщила ИА PrimaMedia председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.
Президент РФ отправил Владимира Миклушевского в отставку.
Напомним, президент России Владимир Путин вчера, 4 октября, подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности президентом назначен выходец из Приморья, глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Как отмечается на сайте Кремля, глава государства уже провел с ним встречу. Новый врио старше ушедшего в отставку Миклушевского на четыре года. Эксперты отмечают поддержку Тарасенко в федеральных кругах.