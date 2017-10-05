Нового губернатора Приморья выберут 9 сентября 2018 года — Татьяна Гладких

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года, сообщила ИА PrimaMedia председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких. До этого времени новый глава края Андрей Тарасенко будет работать в статусе ВРИО, сообщает ИА PrimaMedia.

«Согласно законодательству, в случае досрочного сложения полномочий действующим главой региона выборы нового руководителя назначаются на Единый день голосования, то есть на второе воскресенье сентября. Таким образом, досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся 9 сентября 2018 года. Выборы будут назначены Законодательным собранием Приморья за 90−100 дней до Единого дня голосования», — сообщила ИА PrimaMedia председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

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