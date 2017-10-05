Узбекистан планирует приобрести истребители Су-30 СМ из Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Узбекистан планирует приобрести бронетехнику, боеприпасы и истребители Су-30СМ из Иркутска. Делегация высокопоставленных узбекских силовиков посетила Иркутский авиастроительный завод, где ознакомилась с его производственными мощностями. В целом государство определилось с основными типами вооружений и военной техники, которую хотело было приобрести в России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «КоммерсантЪ».

Однако известно, что запросы Узбекистана не соответствуют его финансовым возможностям, несмотря даже на «беспрецедентное для страны — не члена ОДКБ» право расплачиваться за оружие и технику по внутрироссийским ценам.

«20 сентября секретарь Совбеза Николай Патрушев обсуждал перспективы ВТС на встрече с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Стороны коснулись вопроса ремонта военной техники, доставшейся Ташкенту после распада СССР и нуждающейся в нем (например, танков Т-62 и Т-72 до уровня Т-62М и Т-72Б3 или вертолетов типа “Ми”)», — говорится в сообщении.

Сотрудничество Москвы и Ташкента в оружейной сфере достаточно скромное: до 2005 года велись отдельные поставки БТР-80, вертолетов Ми-8, минометов различного калибра, гранатометов с боеприпасами, а также снайперского оружия. Впоследствии интерес узбекских силовиков ограничился поставками боеприпасов (как стрелковых, так и артиллерийских), а также взрывчатых веществ, которые были нужны для спецподразделений органов госбезопасности. Более крупных контрактов Россия и Узбекистан не заключали.

Ситуация изменилась после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Уже при его преемнике Шавкате Мирзиееве военные ведомства двух стран подписали 29 ноября 2016 года договор о развитии ВТС. В апреле 2017 года стороны ратифицировали договор: во время международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялся со своим узбекским коллегой Кабулом Бердиевым соответствующими грамотами.

Условия этого договора «беспрецедентны», в сфере ВТС: де-факто Узбекистан получает одинаковые привилегии с партнерами России по ОДКБ. В частности, узбекские военные и иные силовики получили право покупать вооружения и спецтехнику не по коммерческим, а по внутрироссийским ценам (например, по такой схеме Казахстан приобретает истребители Су-30СМ из Иркутска).

«Это было сделано, потому что Москва хотела привлечь Ташкент именно по геополитическим соображениям и решила дать льготы, равные тем, что есть у стран—членов ОДКБ», — говорится в сообщении.

Также вкупе с угрозой, исходящей из Афганистана, российские переговорщики рассчитывали, что Узбекистан станет «более сговорчивым». Однако этого пока не произошло.

Сейчас у государства довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть что-то из этого будет приобретено.