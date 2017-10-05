Узбекистан планирует приобрести истребители Су-30 СМ из Иркутска
Делегация ознакомилась с производственными мощностями Иркутского авиазавода.
Делегация ознакомилась с производственными мощностями Иркутского авиазавода.
Узбекистан планирует приобрести бронетехнику, боеприпасы и истребители Су-30СМ из Иркутска. Делегация высокопоставленных узбекских силовиков посетила Иркутский авиастроительный завод, где ознакомилась с его производственными мощностями. В целом государство определилось с основными типами вооружений и военной техники, которую хотело было приобрести в России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «КоммерсантЪ».
Однако известно, что запросы Узбекистана не соответствуют его финансовым возможностям, несмотря даже на «беспрецедентное для страны — не члена ОДКБ» право расплачиваться за оружие и технику по внутрироссийским ценам.
«20 сентября секретарь Совбеза Николай Патрушев обсуждал перспективы ВТС на встрече с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Стороны коснулись вопроса ремонта военной техники, доставшейся Ташкенту после распада СССР и нуждающейся в нем (например, танков Т-62 и Т-72 до уровня Т-62М и Т-72Б3 или вертолетов типа “Ми”)», — говорится в сообщении.
Ситуация изменилась после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Уже при его преемнике Шавкате Мирзиееве военные ведомства двух стран подписали 29 ноября 2016 года договор о развитии ВТС. В апреле 2017 года стороны ратифицировали договор: во время международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялся со своим узбекским коллегой Кабулом Бердиевым соответствующими грамотами.
Условия этого договора «беспрецедентны», в сфере ВТС:
«Это было сделано, потому что Москва хотела привлечь Ташкент именно по геополитическим соображениям и решила дать льготы, равные тем, что есть у стран—членов ОДКБ», — говорится в сообщении.
Также вкупе с угрозой, исходящей из Афганистана, российские переговорщики рассчитывали, что Узбекистан станет «более сговорчивым». Однако этого пока не произошло.
Сейчас у государства довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть
Напомним, что в апреле заместитель директора Федеральной службы по ВТС Владимир Дрожжов сообщал, что Москва и Ташкент обсуждают вопрос о создании в Узбекистане сервисных центров по обслуживанию военной техники и вооружений. Россия рассчитывала, что ожидавшие ремонта узбекские штурмовики Су-25 (восемь единиц) и истребители МиГ-29 (восемь машин) будут модернизированы на предприятиях российского авиапрома. Однако, уже после подписания договора узбекские военные предпочли первые партии машин (по четыре каждого типа) отправить не в Россию, а в Белоруссию — на 558-й авиаремонтный завод (Барановичи). Этот шаг вызвал «некое недоумение у российской стороны».