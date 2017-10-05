Миклушевский подвел итоги своего губернаторства
Владимир Миклушевский рассказал журналистам об итогах своей деятельности в должности губернатора Приморского края на брифинге, прошедшем в Доме переговоров 5 октября, сообщает «Deita. ru».
Владимир Миклушевский рассказал журналистам об итогах своей деятельности в должности губернатора Приморского края на брифинге, прошедшем в Доме переговоров 5 октября, сообщает «Deita. ru».
«Прежде всего, нам удалось, если говорить о доверии населения, выстроить диалог с гражданским обществом», — сказал Миклушевский. По словам бывшего губернатора, были созданы общественная палата и общественные экспертные советы, которые успешно заработали. «Люди хотят в них работать, потому что есть обратная связь с властью и возможность повлиять на решения, которые власть принимает», — заявил Миклушевский.
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«Мы начали важные проекты в сфере культуры, которые, я уверен, мой преемник завершит. Один из них — Мариинский театр, уже работает. Предстоит открыть филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской картинной галереи», — отметил Владимир Миклушевский. Ведется работа над президентским проектом «Россия — моя история», открытие которого планируется в ноябре.
Дмитрий Санников.