Фролов запретил нанимать новых чиновников в мэрию Омска
Исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым подписано распоряжение о запрете на увеличение числа муниципальных служащих до конца 2019 года.
Исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым подписано распоряжение о запрете на увеличение числа муниципальных служащих до конца 2019 года.
Два года администрация города не сможет увеличивать число муниципальных служащих. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Общая численность муниципальных служащих не будет увеличиваться до конца 2019 года.
Запрет не будет действовать только в том случае, если полномочия органов местного самоуправления будут увеличены. Распоряжение и.о. главы города подписал в рамках реализации дорожной карты по обеспечению сбалансированности бюджета Омска.