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07:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэр Усть-Илимска обвинил депутатов думы в желании отправить его в отставку

Мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев, отчётом которого за работу в 2016 году депутаты думы города 27 сентября 2017 года остались не удовлетворены, расценил это как попытку дестабилизации политической обстановки в городе. Об этом он заявил на официальном сайте. «Главная цель этих депутатов — досрочно удалить мэра города в отставку и привести к власти своего человека», — заявил мэр.

Источник: Reuters

«Ни действующее законодательство, ни устав города Усть-Илимска не содержат сегодня положений о критериях оценки результатов деятельности мэра. Администрация города оказалась заложником ситуации из-за сложившегося правового вакуума, — написал мэр. -

Существующее положение дел позволяет некоторым депутатам злоупотреблять своим правом и давать оценку деятельности мэра, не подкрепляя её никакими аргументами, руководствуясь лишь личными интересами. Необходимо отметить, что проект порядка заслушивания и принятия отчёта, содержащий объективные критерии оценки деятельности мэра и администрации города, был резко отвергнут большинством депутатов. По сути, что происходит сегодня? Думским большинством дана неудовлетворительная оценка деятельности мэра и администрации города. Но результат нашей работы — это в том числе результат работы сотрудников всех подразделений, учреждений спорта, культуры, образования. И неудовлетворительная оценка — это плевок в лицо сотням людей, простым труженикам и признанным профессионалам, которые честно выполняют свой долг. Эти люди ничем не провинились перед депутатами, а лишь стали разменной монетой в политических играх. Именно так отдельные депутаты ценят своих земляков, избирателей.

По словам мэра, таким образом, депутаты признались в собственном бездействии по организации работы с администрацией и мэром. «Отчёт отражает показатели, которые достигаются путем сотрудничества двух ветвей власти, и ответственность за них в равной степени лежит как исполнительном, так и на представительном органе власти. Они неотделимы друг от друга», — сказал Вакиль Тулубаев.

Напомним, депутаты думы имеют право инициировать досрочную отставку мэра после двух «двоек». В 2016 году, кстати, народные избранники оценили работу властей как удовлетворительную.

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