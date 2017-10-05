Мэр Усть-Илимска обвинил депутатов думы в желании отправить его в отставку

Существующее положение дел позволяет некоторым депутатам злоупотреблять своим правом и давать оценку деятельности мэра, не подкрепляя её никакими аргументами, руководствуясь лишь личными интересами. Необходимо отметить, что проект порядка заслушивания и принятия отчёта, содержащий объективные критерии оценки деятельности мэра и администрации города, был резко отвергнут большинством депутатов. По сути, что происходит сегодня? Думским большинством дана неудовлетворительная оценка деятельности мэра и администрации города. Но результат нашей работы — это в том числе результат работы сотрудников всех подразделений, учреждений спорта, культуры, образования. И неудовлетворительная оценка — это плевок в лицо сотням людей, простым труженикам и признанным профессионалам, которые честно выполняют свой долг. Эти люди ничем не провинились перед депутатами, а лишь стали разменной монетой в политических играх. Именно так отдельные депутаты ценят своих земляков, избирателей.