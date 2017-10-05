Боевая стрельба прошла в Приморье

В Приморском крае на общевойсковом полигоне «Сергеевский» прошло бригадное тактическое учение с боевой стрельбой мотострелкового соединения Восточного военного округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

В рамках учения подразделения мотострелкового соединения были подняты по тревоге и совершили на штатной технике марши на полигоны в районы рассредоточения.

Согласно легенде учения, военнослужащие разведывательных подразделений обнаружили наступающие превосходящие силы условного противника. Опираясь на полученные данные, командование бригады выстроило оборону на выгодных рубежах, вынудило основной авангард условного противника вступить в бой и с помощью ведения маневренной обороны добилось окружения основной группировки.

В ходе отработки практических действий отработаны элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения, навыки ведения обороны и взаимодействия с частями разведки, артиллерии и авиации.