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07:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирские власти опровергают отставку Городецкого

НОВОСИБИРСК, 5 октября, ФедералПресс. Правительство Новосибирской области опровергло информацию о том, что вчера Владимир Городецкий якобы написал заявление об отставке.

Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов заявил, что информация о том, что Владимир Городецкий уходит в отставку не соответствует действительности. Позже он разместил в социальных сетях следующее заявление: «По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был».

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» назвал информацию о том, что его кандидатура якобы рассматривается на пост губернатора Новосибирской области, «полной чушью».

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