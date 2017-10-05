Новосибирские власти опровергают отставку Городецкого

Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов заявил, что информация о том, что Владимир Городецкий уходит в отставку не соответствует действительности. Позже он разместил в социальных сетях следующее заявление: «По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был».