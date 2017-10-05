Бывший омич Бабурин может стать кандидатом в президенты России
Политик пока думает.
Политик пока думает.
Общественная организация «Российский общенародный союз» реально думает о том, чтобы выдвинуть в президенты
— Президиум ставит передо мной вопрос — я сказал, что буду думать, — цитирует «Коммерсант» Бабурина.
Окончательное решение политик примет в декабре.
Однако в случае если Бабурин пойдет на выборы от партии, ему придется собрать 100 тысяч подписей за свою кандидатуру, а если как самовыдвиженец — 300 тысяч.
Уже известно, что из парламентских партий определились с кандидатом на выборы