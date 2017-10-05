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07:36 (мск), источник: Om1.ru

Бывший омич Бабурин может стать кандидатом в президенты России

Политик пока думает.

Общественная организация «Российский общенародный союз» реально думает о том, чтобы выдвинуть в президенты вице-спикера Госдумы второго и четвертого созывов, бывшего омича Сергея Бабурина. Такое решение принято советом союза.

 — Президиум ставит передо мной вопрос — я сказал, что буду думать, — цитирует «Коммерсант» Бабурина.

Окончательное решение политик примет в декабре.

Однако в случае если Бабурин пойдет на выборы от партии, ему придется собрать 100 тысяч подписей за свою кандидатуру, а если как самовыдвиженец — 300 тысяч.

Уже известно, что из парламентских партий определились с кандидатом на выборы либерал-демократы, от которых снова и опять пойдет Владимир Жириновский. Что касается коммунистов, то они пока не обозначили свои амбиции.

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