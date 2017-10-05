Экс-мэр Владивостока: Миклушевский отодвинул Приморье на 10 лет назад
Владимир Николаев считает, что новому губернатору придется работать в 5 раз больше и обязательно сменить команду предшественника.
Владимир Николаев считает, что новому губернатору придется работать в 5 раз больше и обязательно сменить команду предшественника.
Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.
«Я не привык топтаться на костях, но выразить свою позицию важно.
Решение президента — совершенно созревшее. Край за последние 8 лет убит и доведен до кризиса абсолютно во всех сферах: дороги, социальная политика, здравоохранение, ЖКХ, убитые предприятия, брошенный флот. Люди потеряны, они не видят поддержки от краевых властей много лет, не видят будущего. Власти завели край в тупик.
Новому руководителю придется сплотить здравые силы и работать в пять раз больше и за себя и за то, что убивали годами. Следом должна уйти вся команда предыдущего губернатора, иначе картина не изменится. О Владивостоке вообще больно говорить — в городе, который мы так любим, который строили с таким трудом сегодня — разруха и полная вакханалия. Власть себя изжила, бизнес рушат, а люди уже не верят в перемены к лучшему.
За 9 лет Пушкарева, за годы Миклушевского на посту губернатора, Приморье отодвинуто на 10 лет назад. Люди показали себя совершенно беспринципными — и вот результат действий, — написал на своей странице в Facebook Владимир Николаев.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В ходе
Временно исполняющим обязанности президентом назначен глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Как отмечается на сайте Кремля, глава государства уже провел с ним встречу (подробнее о сменщике Владимира Миклушевского в материале «Приморье возглавил подводник»). ИА PrimaMedia известно, что Тарасенко прибудет во Владивосток 6 октября, его представит полпред президента РФ в ДФО,