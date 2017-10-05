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08:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-мэр Владивостока: Миклушевский отодвинул Приморье на 10 лет назад

Владимир Николаев считает, что новому губернатору придется работать в 5 раз больше и обязательно сменить команду предшественника.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев прокомментировал смену власти в Приморье. Бывший глава города считает, что своими действиями Владимир Миклушевский, ушедший в отставку, отодвинул регион на 10 лет назад. Врио губернатора Андрею Тарасенко теперь придется работать за пятерых, а прежняя команда должна уйти. Решение президента РФ по увольнению Миклушевского он считает созревшим, сообщает ИА PrimaMedia.

«Я не привык топтаться на костях, но выразить свою позицию важно.

Решение президента — совершенно созревшее. Край за последние 8 лет убит и доведен до кризиса абсолютно во всех сферах: дороги, социальная политика, здравоохранение, ЖКХ, убитые предприятия, брошенный флот. Люди потеряны, они не видят поддержки от краевых властей много лет, не видят будущего. Власти завели край в тупик.

Новому руководителю придется сплотить здравые силы и работать в пять раз больше и за себя и за то, что убивали годами. Следом должна уйти вся команда предыдущего губернатора, иначе картина не изменится. О Владивостоке вообще больно говорить — в городе, который мы так любим, который строили с таким трудом сегодня — разруха и полная вакханалия. Власть себя изжила, бизнес рушат, а люди уже не верят в перемены к лучшему.

За 9 лет Пушкарева, за годы Миклушевского на посту губернатора, Приморье отодвинуто на 10 лет назад. Люди показали себя совершенно беспринципными — и вот результат действий, — написал на своей странице в Facebook Владимир Николаев.

Стоит отметить, что ранее Владимир Миклушевский столь же нелестно высказывался в адрес Владимира Николаева. В период прохождения праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Думу Владивостока тогда еще губернатор несколько раз делал заявления о том, что криминал в Приморье во власть не пройдет. В одном из таких заявлений Миклушевский прямо указал на Владимира Николаева. После этого, с подобным заявлением выступил секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов. В результате все кандидаты, которые пошли на праймериз в составе так называемого блока Николаева, под брендом ВВН, отозвали свои кандидатуры.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В ходе пресс-брифинга сегодня, 5 октября, Владимир Миклушевский заявил, что решение о его отставке связано с планами по смене места работы.

Временно исполняющим обязанности президентом назначен глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Как отмечается на сайте Кремля, глава государства уже провел с ним встречу (подробнее о сменщике Владимира Миклушевского в материале «Приморье возглавил подводник»). ИА PrimaMedia известно, что Тарасенко прибудет во Владивосток 6 октября, его представит полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

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