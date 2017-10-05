Юрий Трутнев: нужно привлекать инвесторов в ТОСЭР Хабаровского края
Полпред президента в ДФО провёл совещание по развитию этих территорий.
Полпред президента в ДФО провёл совещание по развитию этих территорий.
В Хабаровске сегодня, 5 октября, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам территорий опережающего развития. Он озвучил представителям краевых властей, что необходимо активнее привлекать инвесторов к ТОСЭР, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Сегодня по территориям опережающего развития заключено 39 соглашений на общую сумму 42 миллиарда рублей, введено в эксплуатацию шесть проектов на территории опережающего развития “Хабаровск”, четыре проекта — на территории опережающего развития “Комсомольск”. Это очень важно, потому что нужны именно готовые предприятия, которые, в том числе, дают рабочие места», — сообщил в начале совещания Юрий Трутнев.
На рабочей встрече представители правительства и министерств края, главы Хабаровска и
«Инвестиции в инфраструктуру составляют 3 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда поступили из федерального бюджета, а остальные деньги — из регионального. Резиденты проинвестировали 3 миллиарда и создали 326 рабочих мест», — добавил Михаил Чуркин.
РИА «Восток-Медиа» писало, что этой осенью в ТОСЭР «Хабаровск» запустили первое на Дальнем Востоке предприятие по производству дезинфицирующих средств, а также приступили к строительству свиноводческого комплекса.