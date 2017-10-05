Юрий Трутнев: нужно привлекать инвесторов в ТОСЭР Хабаровского края

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске сегодня, 5 октября, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам территорий опережающего развития. Он озвучил представителям краевых властей, что необходимо активнее привлекать инвесторов к ТОСЭР, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Сегодня по территориям опережающего развития заключено 39 соглашений на общую сумму 42 миллиарда рублей, введено в эксплуатацию шесть проектов на территории опережающего развития “Хабаровск”, четыре проекта — на территории опережающего развития “Комсомольск”. Это очень важно, потому что нужны именно готовые предприятия, которые, в том числе, дают рабочие места», — сообщил в начале совещания Юрий Трутнев.

На рабочей встрече представители правительства и министерств края, главы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, руководители профильных организаций обсудили, какие меры нужно предпринять, чтобы привлечь больше инвесторов к местным ТОСЭР. Заместитель гендиректора «Корпорации развития Дальнего Востока» Михаил Чуркин рассказал об успехах на территории опережающего развития «Хабаровск». На сегодняшний день там заключили уже 21 соглашение на 32,9 миллиарда рублей, ещё 11 заявок на 6,6 миллиарда находятся в работе.

«Инвестиции в инфраструктуру составляют 3 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда поступили из федерального бюджета, а остальные деньги — из регионального. Резиденты проинвестировали 3 миллиарда и создали 326 рабочих мест», — добавил Михаил Чуркин.