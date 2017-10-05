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10:33 (мск), источник: Publika.md

В правительстве появилась новая структура: Корпус контроля премьер-министра

Правительство утвердило Положение об организации и функционировании Корпуса контроля премьер-министра.

Источник: Publika.md

Новая структура, в составе Госканцелярии, будет заниматься проверкой исполнения указаний и распоряжений главы кабмина. В её штат войдут восемь советников, руководителя структуры назначит сам премьер.

Кабмин утвердил также регламент деятельности новой структуры. Советники будут выполнять функции мониторинга, оценки, контроля и эффективности государственного управления. Создание Контрольного корпуса премьер-министра предусмотрено в новом Законе о правительстве.

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