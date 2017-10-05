В правительстве появилась новая структура: Корпус контроля премьер-министра
Правительство утвердило Положение об организации и функционировании Корпуса контроля
Правительство утвердило Положение об организации и функционировании Корпуса контроля
Новая структура, в составе Госканцелярии, будет заниматься проверкой исполнения указаний и распоряжений главы кабмина. В её штат войдут восемь советников, руководителя структуры назначит сам премьер.
Кабмин утвердил также регламент деятельности новой структуры. Советники будут выполнять функции мониторинга, оценки, контроля и эффективности государственного управления. Создание Контрольного корпуса