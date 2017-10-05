И. Метшин: «Многими своими лучшими качествами мы обязаны педагогам»

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Этот замечательный праздник мы всегда отмечаем с особой теплотой и благодарностью. Каждый из нас когда-то был учеником, и у каждого остались в памяти любимые преподаватели, ставшие для нас первыми мудрыми наставниками. Многими своими лучшими качествами мы обязаны именно нашим дорогим педагогам.

Стать хорошим учителем может далеко не каждый, ведь это не только самая благородная профессия в мире, а истинное призвание. Передавая богатый опыт и мастерство своим воспитанникам, открывая перед ними удивительный мир знаний, вы каждый день дарите им частичку своей души и сердечной теплоты. С терпением и мудростью вы прокладываете детям путь от школьной скамьи до взрослой жизни, стараясь научить их быть добрыми, отзывчивыми и ответственными людьми. Мы глубоко признательны вам за беззаветную любовь к детям, нелегкий кропотливый труд, которым вы вносите неоценимый вклад в развитие столицы нашей республики и формируете будущее всей страны.