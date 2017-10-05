И. Метшин: «Многими своими лучшими качествами мы обязаны педагогам»
(Город Казань KZN.RU, 5 октября). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил педагогов с профессиональным праздником — Всемирный день учителей отмечается 5 октября.
(Город Казань KZN.RU, 5 октября). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил педагогов с профессиональным праздником — Всемирный день учителей отмечается 5 октября.
Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Этот замечательный праздник мы всегда отмечаем с особой теплотой и благодарностью. Каждый из нас
Стать хорошим учителем может далеко не каждый, ведь это не только самая благородная профессия в мире, а истинное призвание. Передавая богатый опыт и мастерство своим воспитанникам, открывая перед ними удивительный мир знаний, вы каждый день дарите им частичку своей души и сердечной теплоты. С терпением и мудростью вы прокладываете детям путь от школьной скамьи до взрослой жизни, стараясь научить их быть добрыми, отзывчивыми и ответственными людьми. Мы глубоко признательны вам за беззаветную любовь к детям, нелегкий кропотливый труд, которым вы вносите неоценимый вклад в развитие столицы нашей республики и формируете будущее всей страны.
Искренне желаю вам дальнейших творческих успехов и неиссякаемого оптимизма! Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача, а ученики неизменно радуют вас хорошими отметками и примерным поведением! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!, — говорится в поздравлении.