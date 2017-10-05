Бомбардировщики Су-24МР уничтожили технику «противника» под Волгоградом

Источник: РИА Новости

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-24МР смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, выполнили разведку вдоль реки Волги, где обнаружили колонну военной техники условного противника», — сказал он.

По его словам, экипажи самолетов разведчиков передали координаты командиру эскадрильи, после чего было принято решение на применение авиасредств поражения по колонне техники условного противника. Экипажи уничтожили наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от авиации условного, а также совершили взлет и посадку на незнакомом аэродроме.