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11:40 (мск), источник: РИА Новости

Бомбардировщики Су-24МР уничтожили технику «противника» под Волгоградом

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-24МР обнаружили в устье реки Волги колонну военной техники условного противника и уничтожили её на авиационном полигоне, начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-24МР смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, выполнили разведку вдоль реки Волги, где обнаружили колонну военной техники условного противника», — сказал он.

По его словам, экипажи самолетов разведчиков передали координаты командиру эскадрильи, после чего было принято решение на применение авиасредств поражения по колонне техники условного противника. Экипажи уничтожили наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от авиации условного, а также совершили взлет и посадку на незнакомом аэродроме.

Астафьев отметил, что полеты проходили на высотах от 200 метров до 1 тысячи метров на скорости до 1 тысячи километров в час. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, выполнены около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

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