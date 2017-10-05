Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Горсовет утвердил состав комиссии по выборам мэра Красноярска. Об этом стало известно на внеочередной сессии, которая прошла 5 октября. В состав комиссии вошли все те же депутаты, которые были назначены ранее: Александр Негруцкий («Единая Россия»), Владимир Пястолов (КПРФ), Евгения Бухарова («Справедливая Россия»), Аркадий Волков (группа «За Красноярск») и Вячеслав Гордеев («Патриоты России»).

Напомним, комиссия состоит из 10 человек. Пятерых членов представляет Горсовет, еще пятерых — губернатор. Из числа тех кандидатов, которые получат рекомендации комиссии, городской парламент на своей сессии будет тайным голосованием выбирать мэра. Претендентов на занятие вакантной должности должно быть, как минимум, двое.

По новому законодательству для избрания в мэры кандидату необходимо набрать 19 голосов депутатов. При этом в настоящее время при списочной численности в 36 парламентариев в Горсовете остается только 30 депутатов — остальные сложили полномочия по различным причинам.