Алиханов: «Учитель — профессия творческая!»
В Калининграде 5 октября губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к педработникам по случаю отмечаемого в России Дня учителя (Всемирный день учителей).
В Калининграде 5 октября губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к педработникам по случаю отмечаемого в России Дня учителя (Всемирный день учителей).
В поздравительной телеграмме, в частности, сказано:
Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Педагоги — это люди, глубоко преданные своему делу, обладающие высокими профессиональными и моральными качествами. Вы стремитесь не просто поделиться знаниями с учениками, но и раскрыть их таланты, дать нравственные ориентиры, привить им любовь к историческим традициям и культуре России.
Учитель — профессия творческая, в которой ежедневно есть место новым открытиям. Именно вы первые начали внедрять новые цифровые технологии в свою работу, прививать детям знания об информационных системах. Благодаря вашему энтузиазму и профессионализму
Спасибо вам за терпение, доброту и мудрость, за ваш подвижнический труд!
Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных высот!
С праздником!