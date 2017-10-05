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09:31 (мск), источник: Янтарный край

Алиханов: «Учитель — профессия творческая!»

В Калининграде 5 октября губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к педработникам по случаю отмечаемого в России Дня учителя (Всемирный день учителей).

Источник: РИА "Новости"

В поздравительной телеграмме, в частности, сказано:

Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Педагоги — это люди, глубоко преданные своему делу, обладающие высокими профессиональными и моральными качествами. Вы стремитесь не просто поделиться знаниями с учениками, но и раскрыть их таланты, дать нравственные ориентиры, привить им любовь к историческим традициям и культуре России.

Учитель — профессия творческая, в которой ежедневно есть место новым открытиям. Именно вы первые начали внедрять новые цифровые технологии в свою работу, прививать детям знания об информационных системах. Благодаря вашему энтузиазму и профессионализму учебно-воспитательный процесс сочетает инновационные технологии и лучшие традиции отечественной школы, формируется любовь к знаниям и научно-исследовательскому творчеству. Вы воспитываете молодежь, которая завтра будет определять судьбу Калининградской области и всей страны.

Спасибо вам за терпение, доброту и мудрость, за ваш подвижнический труд!

Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных высот!

С праздником!

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Алиханов: zУчитель – профессия творческая!»
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