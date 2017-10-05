Сенат внес изменения в состав Верховного суда
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан принял постановление «О внесении изменений в состав Верховного суда Республики Узбекистан».
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан принял постановление «О внесении изменений в состав Верховного суда Республики Узбекистан».
Согласно документу, Сенаторы избрали новых судьей Верховного суда Республики Узбекистан.
Акром Утаев, Вохид Назаров, Лукмон Кадиров избраны судьями Верховного суда на бессрочный период. Гулнора Мирзаева избрана судьей Верховного суда сроком на пять лет.
Ибрагим Таджиев, Нишанмурод Мирзаалимов, Умидахон Имомова, Учкун Рузиев, Хамра Бердикличев и Хуршид Косимов избраны судьями Верховного суда сроком на десять лет.