Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
В четверг, 5 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников системы образования региона с профессиональным праздником — Днем учителя.
В четверг, 5 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников системы образования региона с профессиональным праздником — Днем учителя.
«В нашем народе труд учителя всегда был окружен особым уважением и почетом. Ведь именно вам мы доверяем самое дорогое — наших детей. Вы вкладываете в них душу, вооружаете знаниями, даете нравственные ориентиры, формируете устремленную в будущее личность гражданина России», — говорится в поздравлении.
«Поколения наших предков построили великую державу, достигли выдающихся высот в самых разных сферах человеческой деятельности. И в этом — огромная заслуга наших учителей», — отметил Дмитрий Азаров.
Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что «новые поколения всегда должны добиваться большего, чем их предшественники, потому что они опираются на фундамент, который те создали».
«Именно вы даете подрастающему поколению возможность оттолкнуться от этой опоры и сделать шаг вперед. Благодаря вашим усилиям молодые люди имеют все возможности добиваться успеха в избранном деле и в жизни, тем самым делая нашу Родину более конкурентоспособной, сильной и процветающей», — уверен врио губернатора.
Дмитрий Азаров выразил искреннюю признательность учителям за благородный труд, тепло своего сердца и свет знаний, который они несут детям. Он пожелал им новых профессиональных успехов, общественного признания, крепкого здоровья и талантливых учеников.