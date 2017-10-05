Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
В Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии
Самолет, летевший из Москвы в Кишинев, вынужден был вернуться
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«В обмен на Донбасс»: посол США о снятии санкций против РФ
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:18 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

В четверг, 5 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников системы образования региона с профессиональным праздником — Днем учителя.

Источник: РИА "Новости"

«В нашем народе труд учителя всегда был окружен особым уважением и почетом. Ведь именно вам мы доверяем самое дорогое — наших детей. Вы вкладываете в них душу, вооружаете знаниями, даете нравственные ориентиры, формируете устремленную в будущее личность гражданина России», — говорится в поздравлении.

«Поколения наших предков построили великую державу, достигли выдающихся высот в самых разных сферах человеческой деятельности. И в этом — огромная заслуга наших учителей», — отметил Дмитрий Азаров.

Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что «новые поколения всегда должны добиваться большего, чем их предшественники, потому что они опираются на фундамент, который те создали».

«Именно вы даете подрастающему поколению возможность оттолкнуться от этой опоры и сделать шаг вперед. Благодаря вашим усилиям молодые люди имеют все возможности добиваться успеха в избранном деле и в жизни, тем самым делая нашу Родину более конкурентоспособной, сильной и процветающей», — уверен врио губернатора.

Дмитрий Азаров выразил искреннюю признательность учителям за благородный труд, тепло своего сердца и свет знаний, который они несут детям. Он пожелал им новых профессиональных успехов, общественного признания, крепкого здоровья и талантливых учеников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минстрой: счета СОФЖИ попали под арест из-за компании "С.И.Т.И."
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по делу ЮКОСа
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь