Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

Источник: РИА "Новости"

«В нашем народе труд учителя всегда был окружен особым уважением и почетом. Ведь именно вам мы доверяем самое дорогое — наших детей. Вы вкладываете в них душу, вооружаете знаниями, даете нравственные ориентиры, формируете устремленную в будущее личность гражданина России», — говорится в поздравлении.

«Поколения наших предков построили великую державу, достигли выдающихся высот в самых разных сферах человеческой деятельности. И в этом — огромная заслуга наших учителей», — отметил Дмитрий Азаров.

Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что «новые поколения всегда должны добиваться большего, чем их предшественники, потому что они опираются на фундамент, который те создали».

«Именно вы даете подрастающему поколению возможность оттолкнуться от этой опоры и сделать шаг вперед. Благодаря вашим усилиям молодые люди имеют все возможности добиваться успеха в избранном деле и в жизни, тем самым делая нашу Родину более конкурентоспособной, сильной и процветающей», — уверен врио губернатора.