За водителями усилили наблюдение

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Появление большого количества новых камер на дорогах Московской области, судя по интернет-форумам, заметили многие водители. Эту информацию «Ъ» подтвердили в министерстве транспорта Московской области. В настоящий момент на дорогах региона установлено 877 стационарных камер, из них около 400 приборов появилось за последние 1−1,5 месяца.

Также по трассам курсируют еще 150 новых мобильных камер.

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Новые приборы применяются на участках трасс М1 «Беларусь», М5 «Урал», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», Р22 «Каспий», Р105 Москва—Касимов, на Каширском, Старосимферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, автодороге Щелково—Фряново, а также на участках «большой бетонки» (Егорьевско-Рязанское, Минско-Волоколамское и Брестско-Минское направления).



Власти Московской области ранее уже анонсировали планы радикально увеличить парк камер. Для усиления контроля за водителями минтранс Подмосковья заключил с компанией «МВС груп» концессионное соглашение, в основе которого лежит нестандартная финансовая модель: компания получает 233 руб. за каждый штраф (независимо от его размера), вынесенный ГИБДД и оплаченный автовладельцем.

Как сообщал «Ъ» ранее, по фотографиям с каждого стационарного комплекса выносится в среднем 108 постановлений в сутки, таким образом, 1 тыс. приборов может приносить «МВС груп» 25 млн руб. каждый день.



Новые камеры (400 стационарных и 150 мобильных) пока работают в тестовом режиме — штрафы водители еще не получают, отметили в Минтрансе, в рабочий режим комплексы будут переведены до конца года. За это время появятся еще 306 стационарных комплексов (их готовятся монтировать): всего в Московской области будет более 1,2 тыс. камер. На данный же момент в области в полностью рабочем режиме функционируют 476 стационарных и 50 мобильных камер.



Теперь власти Московской области должны будут организовать необходимую «серверную емкость» для хранения данных, отмечает эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман.

«Камеры лишь инструмент сбора доказательств, которые должен исследовать инспектор ГИБДД, выявляя и исключая ошибки комплексов», — отмечает он.

Возникает второй вопрос: какой объем материалов и в каком качестве будет храниться? Если по одной фотографии на нарушение — это мизер, достаточный лишь для обвинения водителя, но недостаточный для качественного исследования и исключения ошибки. Григорий Шухман Эксперт по фотовидеофиксации

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Координатор движения «Синие ведерки» Шкуматов считает, что камеры в Московской области нужнее, чем в Москве. «До сих пор культуры соблюдения ПДД в Подмосковье почти не было, все страшно гоняли, небольшое количество камер никого не останавливало, в результате все бились, — говорит он.— Поэтому увеличение числа комплексов будет во благо. В идеале для эффективного контроля камера должна стоять на каждые 2 км дороги».