Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских учителей

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица отметили, что День учителя без преувеличения можно назвать народным, потому что «независимо от возраста каждый из нас всегда хранит в памяти имена любимых учителей и наставников».

— Ваш труд никогда не был легким. Он требует полной самоотдачи, выдержки, постоянной интеллектуальной и психологической концентрации. При этом на первом месте для многих из вас остается умение вдохновить детей любимым предметом, дать глубокие знания, согреть душевным теплом, — обратилось руководство области к педагогам.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули важность роста престижа профессии учителя в обществе. Чтобы в педагогические коллективы приходила талантливая, «горящая» новыми идеями молодежь, власти региона уделяют внимание обновлению материальной базы образовательного комплекса, обеспечению достойной оплаты труда педагогических работников, формированию комфортной среды для обучения и развития подрастающего поколения.