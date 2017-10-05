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09:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских учителей

Воронежская область вместе с Россией празднует День учителя в четверг, 5 октября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель областной Думы Владимир Нетесов обратились в праздник к учителям и ветеранам профессии.

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица отметили, что День учителя без преувеличения можно назвать народным, потому что «независимо от возраста каждый из нас всегда хранит в памяти имена любимых учителей и наставников».

— Ваш труд никогда не был легким. Он требует полной самоотдачи, выдержки, постоянной интеллектуальной и психологической концентрации. При этом на первом месте для многих из вас остается умение вдохновить детей любимым предметом, дать глубокие знания, согреть душевным теплом, — обратилось руководство области к педагогам.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули важность роста престижа профессии учителя в обществе. Чтобы в педагогические коллективы приходила талантливая, «горящая» новыми идеями молодежь, власти региона уделяют внимание обновлению материальной базы образовательного комплекса, обеспечению достойной оплаты труда педагогических работников, формированию комфортной среды для обучения и развития подрастающего поколения.

— Дорогие учителя! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, добра, благополучия и успехов! Пусть ученики радуют вас своими знаниями и поступками, а поддержка близких помогает добиваться новых высот в профессии! Спасибо за ваш труд! — сказали первые лица.

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