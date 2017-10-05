Казахстан отказал в выдаче 8 осужденных иностранцев

Источник: Tengrinews

«В общем восьми гражданам отказано в выдаче в прошлом году. Это не только политические причины. Всего там есть девять условий, по которым мы можем отказать в выдаче.

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Во-первых, по их и нашему законодательству это должно быть преступлением. Кроме того, каждый акт индивидуальный, если человек имеет статус беженца, мы отказываем в выдаче.

Также имеются рекомендации ООН. Если человек попадает под них мы, конечно, согласно рекомендациям придерживаемся международного права и отказываем", — сообщил Ахметжанов в кулуарах после Сената Парламента.

Заместитель генерального прокурора отказался назвать страны, которым было отказано в выдаче иностранцев, ссылаясь на доступность только статистических данных.