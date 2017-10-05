Казахстан отказал в выдаче 8 осужденных иностранцев
Казахстан отказал в выдаче восьми осужденных иностранных граждан в 2016 году. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстан отказал в выдаче восьми осужденных иностранных граждан в 2016 году. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В общем восьми гражданам отказано в выдаче в прошлом году. Это не только политические причины. Всего там есть девять условий, по которым мы можем отказать в выдаче.
Также имеются рекомендации ООН. Если человек попадает под них мы, конечно, согласно рекомендациям придерживаемся международного права и отказываем", — сообщил Ахметжанов в кулуарах после Сената Парламента.
Заместитель генерального прокурора отказался назвать страны, которым было отказано в выдаче иностранцев, ссылаясь на доступность только статистических данных.
Он добавил, что важным пунктом является желание самого осужденного вернуться в свою страну.