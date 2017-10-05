Трутнев рассказал, какую задачу поставили перед новым губернатором Приморья
Полпред президента прокомментировал рокировку в руководстве края.
Полпред президента прокомментировал рокировку в руководстве края.
Сегодня, 5 октября, в ходе рабочего визита в Хабаровск полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев высказал свою точку зрения о смене руководителя в Приморье. В частности, полпред отметил, что исполняющему обязанности губернатора региона Андрею Тарасенко придётся достойно отстаивать роль края, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Юрий Трутнев обозначил основную задачу нового руководства Приморского края — развивать регион и работать эффективно. Кроме того, полпред подтвердил, что официальное представление нового главы региона Андрея Тарасенко состоится завтра, 6 октября.
«Существенно задача перед руководителем Приморья не изменится — развивать край. Приморье играет особую роль в развитии Дальнего Востока. Это ведь не только морские ворота, там строятся новаторские транспортные и таможенные коридоры, Приморье-1 и Приморье-2. В общем, работы там очень много. Я надеюсь, что новый губернатор будет работать эффективно, будет создавать условия для развития экономики» — прокомментировал Юрий Трутнев во время
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что руководить Приморьем будет капитан, подводник и кибернетик Андрей Тарасенко. Агентство опубликовало его краткую биографию со списком достижений и профессиональных качеств, а также семейный доход за 2016 год.