Трутнев рассказал, какую задачу поставили перед новым губернатором Приморья

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 5 октября, в ходе рабочего визита в Хабаровск полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев высказал свою точку зрения о смене руководителя в Приморье. В частности, полпред отметил, что исполняющему обязанности губернатора региона Андрею Тарасенко придётся достойно отстаивать роль края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Юрий Трутнев обозначил основную задачу нового руководства Приморского края — развивать регион и работать эффективно. Кроме того, полпред подтвердил, что официальное представление нового главы региона Андрея Тарасенко состоится завтра, 6 октября.

«Существенно задача перед руководителем Приморья не изменится — развивать край. Приморье играет особую роль в развитии Дальнего Востока. Это ведь не только морские ворота, там строятся новаторские транспортные и таможенные коридоры, Приморье-1 и Приморье-2. В общем, работы там очень много. Я надеюсь, что новый губернатор будет работать эффективно, будет создавать условия для развития экономики» — прокомментировал Юрий Трутнев во время пресс-подхода после одного из рабочих совещаний.