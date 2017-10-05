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15Стрельба в Лас-Вегасе
18:32 (мск), источник: Forbes

Политика, деньги и стволы: как бойня в Лас-Вегасе скажется на оружейном рынке США

Массовое убийство раздуло тлеющий конфликт между демократами и американским оружейным лобби.

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13
фотографий
13
фотографий

Расстрел посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе стал самым кровопролитным инцидентом такого рода в истории США. В то время как политики продолжают спорить об ужесточении законодательства в сфере оборота оружия, продажи пистолетов и винтовок обновляют годовые максимумы, а акции продавцов оружия растут.

Фоторепортаж
Стрельба в Лас-Вегасе

Стоимость акций американских оружейных компаний выросла после бойни: в понедельник ценные бумаги Sturm, Ruger & Co. подорожали на 3,5%, во вторник — на 2,1%. Акции корпорации American Outdoor Brands (владеет брендом Smith & Wesson) увеличились в цене на 3,2% и 2,4% соответственно. Звучит мрачновато, но ценные бумаги оружейников зачастую дорожают в свете подобных событий: после массового убийства в Сан-Бернардино в 2015 году акции American Outdoor Brands подскочили сразу на 11,5%. Так происходит потому что любители оружия, напуганные возможными санкциями, раскупают буквально все, что есть в наличии.

Однако и до Лас-Вегаса продажи оружия в Соединенных Штатах набирали обороты. Как сообщает Fox News, в августе текущего года почти 2 млн американцев подали заявку на приобретение. Это на 70 000 больше, чем годом ранее. Май так же побил прошлогодние показатели.

Если учесть аномально высокий спрос на оружие в течение большей части 2016 года (из-за президентских выборов, так как Хилари Клинтон выступает за ужесточение контроля), можно сказать, что страна активно вооружается.

Что могут запретить

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии молниеносно отреагировала на стрельбу в Лас-Вегасе: 2 октября Хилари Клинтон написала в Twitter, что Стивен Паддок мог бы убить больше людей, если бы использовал прибор бесшумной стрельбы (в обиходе — глушитель), легализации которых добивается Национальная ассоциация владельцев оружия (NRA). На следующий день республиканская фракция объявила о том, что рассмотрение соответствующего законопроекта отложено на неопределенный срок.

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Впрочем, неудача с глушителями может показаться членам NRA булавочным уколом по сравнению с другими возможными санкциями. Дело в том, что Стивен Паддок как нарочно использовал стрелковые аксессуары, которые демократы неоднократно предлагали запретить повсеместно (в некоторых штатах они уже под запретом). Когда полиция опубликовала фотографии с места событий, все надежды на то, что Паддок использовал нелегальное оружие рухнули — выяснилось, что стрельба велась в том числе из винтовок AR-15 и AR-10 (приобретенных на законных основаниях), снабженных магазинами повышенной емкости и устройствами для ведения автоматического огня.

Можно предположить, что для оружейного лобби, состоящего из производителей оружия и общественных организаций, это стало действительно сильным ударом. Ведь борьба идет буквально по каждому пункту из списка амуниции лас-веговского стрелка. Достаточно вспомнить, как в 2013 году NRA подала в суд на город Сан-Франциско за запрет магазинов повышенной емкости.

Теперь можно сочинять любые отговорки, но факт остается фактом: именно использование 100-зарядных магазинов позволило Паддоку обрушить на посетителей фестиваля шквал пуль.

То же самое касается автоматического огня. Вообще приобретение нового оружия, способного стрелять очередями, было запрещено в США еще в 1986 году. Но оружейники нашли выход: специальные приклады (bump stock) используют импульс отдачи для того чтобы палец, лежащий на спусковом крючке, вновь выжал его после выстрела (так называемый bump fire). Это непроизвольное движение гораздо быстрее серии контролируемых одиночных выстрелов — получается эффект очереди. Отметим невысокую стоимость прикладов — всего около $200.

Ранее власти сквозь пальцы смотрели на такие устройства, так как формально они не нарушают закон. Но в среду сенатор от Калифорнии Дайэнн Файнстайн и еще 26 сенаторов-демократов выступили за их запрет. И возразить опять-таки нечего: едва ли кто-то, помня о 59 убитых и более 500 раненных, станет, как раньше, возражать, что это всего лишь игрушка.

Слоган одного из производителей — «Попробовав, вы будете улыбаться несколько дней» — теперь звучит абсолютно неуместно. Кроме того, может быть прикрыта лазейка, позволяющая американцам покупать настоящие автоматы и пулеметы на вторичном рынке — из числа тех, что были введены в оборот до запрета 1986 года.
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Штурмовой удар

Самый крупный камень преткновения — оружие военного образца или «штурмовое оружие» (assault weapon), вокруг которого сломано большинство копий. Оружейным компаниям крайне выгодно выпускать гражданские версии армейских образцов, так как список переделок для соответствия закону минимальный, а любителей военного «железа» среди гражданских очень и очень много. В конце концов, М-16, АК, UZI и множество других образцов действительно имеют культовый статус и культурную значимость. В свою очередь, противники assault weapon отмечают, что такое оружие изначально предназначалось для уничтожения живой силы неприятеля и не потеряло своих смертоносных качеств при конверсии.

Стивен Паддок (как и многие его предшественники) использовал оружие военного образца, что косвенно подтверждает эту точку зрения — для расстрела людей «штурмовое оружие» действительно сподручнее охотничьего или спортивного. В 1994 году оборот таких образцов был ограничен (Federal Assault Weapons Ban), но спустя десять лет этот закон потерял силу и конгресс не стал его продлевать.

Может ли запрет вновь вступить в силу на федеральном уровне? Скорее всего, нет. Повторимся, что приверженцев такого оружия очень много, кроме того, оно составляет основу арсенала отрядов народной милиции США (фактически, неподконтрольного правительству ополчения), а это значимая общественно-политическая сила. Наконец, в апреле Дональд Трамп заверил NRA в своей дружбе и объявил, что его приход означает крах противников второй поправки к Конституции, закрепляющей право граждан на оружие.

Но вполне вероятно, что разного рода ограничения, касающиеся «штурмового оружия», будут введены на местном уровне, ведь оружейное законодательство США по большей части состоит из законов штатов.

Например, в Калифорнии желающему приобрести АК или AR-15 (конверсия М-16) приходится выбирать — или аутентичный внешний вид винтовки и устройство, затрудняющее смену магазина, или нормальный магазин, но неудобный приклад, отсутствие пламегасителя и других «агрессивных» деталей оружия. Подобный опыт могут перенять и другие штаты, в которых возобладают антиоружейные настроения.

Трагедия в Лас-Вегасе вновь разожгла споры о второй поправке
Во время загрузки произошла ошибка.
3 октября© Ньюстюб
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