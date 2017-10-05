Шавкат Мирзиёев ратифицировал договор о госгранице с Кыргызстаном
Договор имеет бессрочный характер и вступает в силу после обмена ратификационными грамотами.
Договор имеет бессрочный характер и вступает в силу после обмена ратификационными грамотами.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора о границе с Кыргызстаном.
«Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об
В рамках договора описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран, осталось 36 спорных участков, или 217 километров.
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев подписали промежуточный договор о госгранице 5 сентября. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.
Парламент Кыргызстана ратифицировал в третьем и окончательном чтении договор о госгранице с Узбекистаном 28 сентября, Атамбаев подписал закон о ратификации договора 2 октября.
В Узбекистане договор был принят законодательной (нижней) палатой парламента 28 сентября и одобрен Сенатом (верхней палатой парламента) 4 октября. Договор имеет бессрочный характер и вступает в силу после обмена ратификационными грамотами.