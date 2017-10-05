Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«В обмен на Донбасс»: посол США о снятии санкций против РФ
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:43 (мск), источник: Sputnik

Шавкат Мирзиёев ратифицировал договор о госгранице с Кыргызстаном

Договор имеет бессрочный характер и вступает в силу после обмена ратификационными грамотами.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора о границе с Кыргызстаном.

Читайте также
Глава Всемирного банка поблагодарил Мирзиёева за встречу

«Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об узбекско-кыргызской государственной границе», — говорится в тексте документа.

В рамках договора описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран, осталось 36 спорных участков, или 217 километров.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев подписали промежуточный договор о госгранице 5 сентября. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.

Парламент Кыргызстана ратифицировал в третьем и окончательном чтении договор о госгранице с Узбекистаном 28 сентября, Атамбаев подписал закон о ратификации договора 2 октября.

В Узбекистане договор был принят законодательной (нижней) палатой парламента 28 сентября и одобрен Сенатом (верхней палатой парламента) 4 октября. Договор имеет бессрочный характер и вступает в силу после обмена ратификационными грамотами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На поля ни ногой: Узбекистан борется с принудительным сбором хлопка
В Узбекистане запустят электронную систему выдачи льготного жилья
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по делу ЮКОСа
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь