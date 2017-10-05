Мэр и Дума Усть-Илимска устроили информационную войну из-за «забракованного» отчета

Источник: IrkutskMedia.ru



Мэр был краток, не утомлял депутатов цифрами, сославшись на то, что отчет находится в открытом доступе, и все, кто хотел с ним ознакомиться, могли это сделать. Затем наступило время для вопросов: депутатов интересовало, что делается для развития малого и среднего предпринимательства, снижения оттока населения из города; почему мэр отказался подписывать соглашение о социальном партнерстве с одним из благотворительных фондов, тогда как другие муниципалитеты пошли на сотрудничество; зачем было ликвидировано муниципальное предприятие Центр технического обслуживания, а теперь создают новое; о налоге на имущество физических лиц. Говорили и о проблемах с доставкой воды в индивидуальный поселок № 2 (Высотка), о безопасности детей и взрослых на снежных городках, о ситуации с безнадзорными животными. Усть-Илимск прогремел в области в связи с некачественной работой по учету граждан в рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, хуже всех муниципалитетов отработал по выдаче субсидий предпринимателям.

Высказывали депутаты и свое мнение о качестве работы администрации города. Депутат Александр Главинский напомнил мэру, как он на встрече со спикером Законодательного собрания признался, что 2016 год для Усть-Илимска был провальным, город минимально участвовал в областных программах. Недавно избранный депутат по округу № 7 Александр Михайленко озвучил мнение многих жителей округа:

«В период своей избирательной кампании я провел более 20-ти встреч с избирателями. Во время этих встреч ни разу не слышал лестного мнения в адрес администрации города. Особенно остро стоит вопрос с перевозками детей в коррекционную школу, которая расположена в левобережье. График движения автобусов маршрута № 10 в утренние часы не соблюдается. Дети из поселка Тушама, возвращаясь из школы, 4 км идут пешком по автомобильной трассе, потому что нет автобуса. Безопасность наших детей должна быть на первом месте! По словам мэра города от жителей поступает много жалоб на работу перевозчика. Однако в его адрес было направлено всего шесть претензионных писем. Если не решаются вопросы безопасности наших детей, вопросы социально незащищенных слоев населения, качество городских пассажирских перевозок остается на низком уровне, то убежден, что каждый голос, отданный за меня на выборах, не связан с тем, чтобы признать работу мэра и администрации города удовлетворительной!» — заявил Александр Михайленко.

Депутат Сергей Зацепин сказал, что отчет мэра города — это и не отчет вовсе, поскольку отражает показатели, к которым ни мэр, ни администрация города никакого отношения не имеют. Также депутат отметил, что отчет содержит формальное описание функций отделов и департаментов.

«Сейчас у нас четыре заместителя, каждый из которых обходится городу в 2,5 млн рублей, докладчик — в 4 млн рублей. Спрашивается, зачем это надо городу? Некоторые управленческие решения исполнительной власти вызывают много вопросов», — сказал Сергей Зацепин.

По мнению депутата Арсения Чихирькова, если бы не известный всем опыт хозяйственной деятельности, многолетней работы в должности первого заместителя главы администрации, то можно было бы дать мэру оценку «удовлетворительно» авансом.

Ряд замечаний по отчету высказал председатель Думы Усть-Илимска Виталий Перетолчин. Так, например, изменения в муниципальные программы не всегда представляли в Контрольно-ревизионную комиссию города на экспертизу, средства между муниципальными программами перераспределялись без ведома депутатов и КРК. После ликвидации ЦТО расходы бюджета города на уборку городских периметров выросли почти на 5 млн рублей. Между тем, по итогам проверки КРК деятельности данного предприятия экономического обоснования для его закрытия не было. Техника, которая числилась на балансе, была закуплена на средства «народных инициатив», но после ликвидации ЦТО длительное время простаивала.

В документе также отсутствуют сведения о муниципальном жилищном фонде, какова ситуация с оплатой взносов в Фонд капитального ремонта жилья. Ничего не говорится о деятельности муниципальных предприятий «Посадочная площадка (аэропорт) Усть-Илимска», «Автотранспортное предприятие». Вопросы есть и по эффективному управлению муниципальным имуществом. По результатам проверки деятельности администрации города известно, что специалисты Департамента недвижимости незаконно тратили средства на оценку муниципальной недвижимости, нарушали сроки разработки программ комплексного развития города. Наполняемость бюджета администрация города пытается восполнить за счет распродажи муниципального имущества.

«Отчет мэра города — это один из самых важных документов, свидетельствующих о том, как прожил год Усть-Илимск. В вопросах жизнедеятельности и главе, и администрации города не в полной мере удалось исполнить свои полномочия в части дорожной деятельности, организации водоснабжения населения в поселке индивидуальной застройки № 2, организации пассажирских перевозок. Я не готов сказать, что глава муниципального образования и администрация города предприняли все возможные меры для развития Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством и требованием времени», — резюмировал Виталий Перетолчин.

Путем тайного голосования большинство депутатов оценили работу мэра и администрации города за 2016 год неудовлетворительно.

В свою очередь мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев обратился к горожанам на сайте местной администрации и объявил о том, что 27 сентября произошли события, которые он расценивает как попытку дестабилизации политической обстановки в городе. Глава города отмечает, что в отсутствие аргументированных обоснований, путем тайного голосования 12 депутатами дана неудовлетворительная оценка его деятельности мэра. Главная цель депутатов, по мнению Вакиля Тулубаева, досрочно удалить мэра в отставку и привести к власти «своего» человека.

«Ни действующее законодательство, ни устав Усть-Илимска не содержат сегодня положений о критериях оценки результатов деятельности мэра. Администрация города оказалась заложником ситуации из-за сложившегося правового вакуума. Существующее положение дел позволяет некоторым депутатам злоупотреблять своим правом и давать оценку деятельности мэра, не подкрепляя ее никакими аргументами, руководствуясь лишь личными интересами. Необходимо отметить, что проект порядка заслушивания и принятия отчета, содержащий объективные критерии оценки деятельности мэра и администрации города, был резко отвергнут большинством депутатов. По сути, что происходит сегодня? Думским большинством дана неудовлетворительная оценка деятельности мэра и администрации города. Но результат нашей работы — это в том числе результат работы сотрудников всех подразделений, учреждений спорта, культуры, образования. И неудовлетворительная оценка — это плевок в лицо сотням людей, простым труженикам и признанным профессионалам, которые честно выполняют свой долг. Эти люди ничем не провинились перед депутатами, а лишь стали разменной монетой в политических играх. Именно так отдельные депутаты ценят своих земляков, избирателей», — считает Вакиль Тулубаев.

Мэр поблагодарил всех работников администрации города, бюджетных учреждений за их труд, ответственность, добросовестность. То, что 12 депутатов перечеркнули результаты их работы, — это не мнение всех горожан, считает мэр. Дав неудовлетворительную оценку деятельности мэра и администрации города, депутаты признались в собственном бездействии по организации работы с властями Усть-Илимска, отмечает Викиль Тулубаев.

«Отчет отражает показатели, которые достигаются путем сотрудничества двух ветвей власти, и ответственность за них в равной степени лежит как исполнительном, так и на представительном органе власти. Они неотделимы друг от друга. Я всегда открыто говорю не только о достижениях муниципалитета. Таких достижений у нас немало. Продолжается успешная реализация программы по привлечению в город медицинских кадров. В 2017 год впервые за несколько лет город вошел с нулевой кредиторской задолженностью. Впервые за несколько лет Усть-Илимск за эффективное расходование бюджетных средств по итогам 2016 года получил субсидию из бюджета региона. Система образования нашего города — одна из лучших в Приангарье, а благодаря развитой сфере культуры Усть-Илимск известен далеко за пределами Иркутской области. Каждому из нас есть чем гордиться, и каждый может открыто смотреть в глаза людям», — сказал Вакиль Тулубаев.