Мэр и Дума Усть-Илимска устроили информационную войну из-за «забракованного» отчета
Дума
Дума
Мэр был краток, не утомлял депутатов цифрами, сославшись на то, что отчет находится в открытом доступе, и все, кто хотел с ним ознакомиться, могли это сделать. Затем наступило время для вопросов: депутатов интересовало, что делается для развития малого и среднего предпринимательства, снижения оттока населения из города; почему мэр отказался подписывать соглашение о социальном партнерстве с одним из благотворительных фондов, тогда как другие муниципалитеты пошли на сотрудничество; зачем было ликвидировано муниципальное предприятие Центр технического обслуживания, а теперь создают новое; о налоге на имущество физических лиц. Говорили и о проблемах с доставкой воды в индивидуальный поселок № 2 (Высотка), о безопасности детей и взрослых на снежных городках, о ситуации с безнадзорными животными.
Высказывали депутаты и свое мнение о качестве работы администрации города. Депутат Александр Главинский напомнил мэру, как он на встрече со спикером Законодательного собрания признался, что 2016 год для
«В период своей избирательной кампании я провел более 20-ти встреч с избирателями. Во время этих встреч ни разу не слышал лестного мнения в адрес администрации города. Особенно остро стоит вопрос с перевозками детей в коррекционную школу, которая расположена в левобережье. График движения автобусов маршрута № 10 в утренние часы не соблюдается. Дети из поселка Тушама, возвращаясь из школы, 4 км идут пешком по автомобильной трассе, потому что нет автобуса. Безопасность наших детей должна быть на первом месте! По словам мэра города от жителей поступает много жалоб на работу перевозчика. Однако в его адрес было направлено всего шесть претензионных писем. Если не решаются вопросы безопасности наших детей, вопросы социально незащищенных слоев населения, качество городских пассажирских перевозок остается на низком уровне, то убежден, что каждый голос, отданный за меня на выборах, не связан с тем, чтобы признать работу мэра и администрации города удовлетворительной!» — заявил Александр Михайленко.
«Сейчас у нас четыре заместителя, каждый из которых обходится городу в 2,5 млн рублей, докладчик — в 4 млн рублей. Спрашивается, зачем это надо городу? Некоторые управленческие решения исполнительной власти вызывают много вопросов», — сказал Сергей Зацепин.
По мнению депутата Арсения Чихирькова, если бы не известный всем опыт хозяйственной деятельности, многолетней работы в должности первого заместителя главы администрации, то можно было бы дать мэру оценку «удовлетворительно» авансом.
Ряд замечаний по отчету высказал председатель Думы
В документе также отсутствуют сведения о муниципальном жилищном фонде, какова ситуация с оплатой взносов в Фонд капитального ремонта жилья. Ничего не говорится о деятельности муниципальных предприятий «Посадочная площадка (аэропорт) Усть-Илимска», «Автотранспортное предприятие». Вопросы есть и по эффективному управлению муниципальным имуществом. По результатам проверки деятельности администрации города известно, что специалисты Департамента недвижимости незаконно тратили средства на оценку муниципальной недвижимости, нарушали сроки разработки программ комплексного развития города. Наполняемость бюджета администрация города пытается восполнить за счет распродажи муниципального имущества.
«Отчет мэра города — это один из самых важных документов, свидетельствующих о том, как прожил год
В свою очередь мэр
«Ни действующее законодательство, ни устав
Мэр поблагодарил всех работников администрации города, бюджетных учреждений за их труд, ответственность, добросовестность. То, что 12 депутатов перечеркнули результаты их работы, — это не мнение всех горожан, считает мэр. Дав неудовлетворительную оценку деятельности мэра и администрации города, депутаты признались в собственном бездействии по организации работы с властями
«Отчет отражает показатели, которые достигаются путем сотрудничества двух ветвей власти, и ответственность за них в равной степени лежит как исполнительном, так и на представительном органе власти. Они неотделимы друг от друга. Я всегда открыто говорю не только о достижениях муниципалитета. Таких достижений у нас немало. Продолжается успешная реализация программы по привлечению в город медицинских кадров. В 2017 год впервые за несколько лет город вошел с нулевой кредиторской задолженностью. Впервые за несколько лет
Однако проблемы и способы их решения мэр не замалчивает. Один из «трудных» вопросов — полное отсутствие взаимопонимания и сотрудничества между городской Думой и администрацией. Однако, несмотря на явное противодействие отдельных депутатов, мэр и его команда будут и дальше выполнять свои обязанности, решать вопросы местного значения, резюмировал Вакиль Тулубаев.