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09:55 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Назаров поздравил учителей с праздником

Спикер Заксобрания Владимир Варнавский также нашел теплые слова для педагогов.

Сегодня, 5 октября, губернатор Омской области Виктор Назаров и спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский поздравили учителей с профессиональным праздником.

Первые лица поблагодарили педагогов за их труд, умение отдавать часть своей души детям.

Виктор Назаров, губернатор Омской области, Владимир Варнавский, спикер Заксобрания:

 — Ваш труд никогда не был простым. И сегодня, когда в школу пришли современные технологии, ничто не заменит вашей доброты, искренности, внимания и терпения. Не зря говорят, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно отлично знать то, что преподаешь, и сильно любить тех, кому преподаешь. Каждому ученику вы отдаете частицу своей души.

Варнавский и Назаров пожелали учителям душевных сил и больше поводов для гордости учениками.

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