Омский губернатор Назаров поздравил учителей с праздником

— Ваш труд никогда не был простым. И сегодня, когда в школу пришли современные технологии, ничто не заменит вашей доброты, искренности, внимания и терпения. Не зря говорят, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно отлично знать то, что преподаешь, и сильно любить тех, кому преподаешь. Каждому ученику вы отдаете частицу своей души.