Омский губернатор Назаров поздравил учителей с праздником
Спикер Заксобрания Владимир Варнавский также нашел теплые слова для педагогов.
Спикер Заксобрания Владимир Варнавский также нашел теплые слова для педагогов.
Сегодня, 5 октября, губернатор Омской области Виктор Назаров и спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский поздравили учителей с профессиональным праздником.
Первые лица поблагодарили педагогов за их труд, умение отдавать часть своей души детям.
Виктор Назаров, губернатор Омской области, Владимир Варнавский, спикер Заксобрания:
— Ваш труд никогда не был простым. И сегодня, когда в школу пришли современные технологии, ничто не заменит вашей доброты, искренности, внимания и терпения. Не зря говорят, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно отлично знать то, что преподаешь, и сильно любить тех, кому преподаешь. Каждому ученику вы отдаете частицу своей души.
Варнавский и Назаров пожелали учителям душевных сил и больше поводов для гордости учениками.