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09:55 (мск), источник: Югополис

Сергей Лузинов потерял пост первого секретаря краснодарского горкома КПРФ

Соратники по сути выразили действующему вице-мэру Краснодара недоверие, объявили выговор и отстранили от руководства.

Решение об отстранении Сергея Лузинова от должности руководителя горкома партии было принято на заседании бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ.

Как сообщает пресс-служба крайкома партии, «исходя из оценки морально-психологической обстановки, сложившейся в организации, и действий ее руководства в период выборов в Заксобрание края, было принято решение о вынесении строгого выговора первому секретарю горкома партии С. К. Лузинову и его отстранении от данной должности».

Судя по формулировкам официального документа, товарищи по партии решили, что руководитель городского комитета на прошедших выборах в Законодательное собрание края действовал вопреки интересам своей организации и, по сути, помогал соперникам.

Обязанности первого секретаря горкома были возложены на второго секретаря Дмитрия Коломийца.

Как сообщал «Югополис», известный член местной организации КПРФ Сергей Лузинов в апреле нынешнего года был назначен на должность вице-мэра, отвечающего за молодежную политику, туризм и спорт. Со времен руководства городом бывшего мэра-коммуниста Николая Приза и городской Думой — экс-спикера Александра Кирюшина на ответственные посты представители этой политической партии не назначались.

Комментируя «Югополису» свое назначение, Сергей Лузинов тогда сказал:

— Настало время заниматься не только политикой. Хорошо, что появилось понимание того, что нужно разнообразить политическую повестку. Профессионалы есть во многих партиях и общественных организациях, нужно опираться на них. Надеюсь, у меня получится стать связующим звеном между партией власти и той частью общества, которая до сих пор не была активно вовлечена в общественные процессы.

Сергей Лузинов родился в 1971 году в Баку. Окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище имени маршала Еременко и КубГАУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Он кандидат экономических наук. Служил в Краснодарском оперативном полку МВД РФ, участвовал в одной из «чеченских» кампаний. В 1999 году стал руководителем краснодарской городской организации участников и инвалидов боевых действий в Чеченской республике.

С 2000 по 2005 годы Лузинов был депутатом городской Думы Краснодара. В 2007 году он стал помощником депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова, избранного от Краснодарского края. При поддержке Обухова Лузинов возглавил городскую организацию коммунистов.

На выборах 2012 года он получил мандат депутата ЗСК. В 2015 году Роман Лузинов, 23-летний сын Сергея Лузинова, стал депутатом городской Думы Краснодара.

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