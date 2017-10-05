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09:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до конца января 2018 года

Полномочия и.о. ректора Нижегородской медакадемии (НижГМА) Николая Карякина продлены до 31 января 2018 года. Об этом сообщили в медакадемии 5 октября 2017 года.

Источник: ПФМИЦ

В вузе напомнили, что процесс слияния ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» (ПФМИЦ) и НижГМА должен завершиться к 1 января 2018 года. «В настоящее время в НижГМА разработан план объединения, который предусматривает административные изменения с учётом вновь создаваемой структуру, без сокращения штатов преподавателей и врачей», — добавили в академии.

Напомним, экс-руководитель ПФМИЦ Николай Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора НижГМА 4 июля 2017 года сроком на три месяца. Он был назначен прямым распоряжением российского минздрава. Чуть позже ПФМИЦ подал ходатайство о присоединении к НижГМА.

При этом ранее, в апреле, планировалось провести выборы ректора медакадемии, и уже были определены кандидаты.

Предыдущий ректор НижГМА Борис Шахов покинул должность в связи с наступлением предельного срока работы.

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