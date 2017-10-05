Минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до конца января 2018 года

Источник: ПФМИЦ

В вузе напомнили, что процесс слияния ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» (ПФМИЦ) и НижГМА должен завершиться к 1 января 2018 года. «В настоящее время в НижГМА разработан план объединения, который предусматривает административные изменения с учётом вновь создаваемой структуру, без сокращения штатов преподавателей и врачей», — добавили в академии.

Напомним, экс-руководитель ПФМИЦ Николай Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора НижГМА 4 июля 2017 года сроком на три месяца. Он был назначен прямым распоряжением российского минздрава. Чуть позже ПФМИЦ подал ходатайство о присоединении к НижГМА.

При этом ранее, в апреле, планировалось провести выборы ректора медакадемии, и уже были определены кандидаты.