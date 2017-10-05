Юрий Трутнев попросил одного из чиновников Приморского края уволиться

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске сегодня, 5 октября, на совещании по состоянию лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке полпред президента в ДФО Юрий Трутнев попросил одного из чиновников покинуть свой пост. Полномочный представитель не сообщил, кто именно увольняется, но подчеркнул, что это касается Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы попросили одного товарища, который у нас занимался вопросами лесного хозяйства в Приморском крае, написать заявление. Мне показалось, что это лучше, чем долгую цепочку проходить, увольнять его за несоответствие занимаемой должности. Дело в том, что мы сейчас находимся в той стадии работы, когда мы каждый проект индивидуально смотрим: в каком он состоянии, что мешает его реализации. И когда мы сталкиваемся с тем, что его реализации мешает конкретный чиновник — просто безответственностью и нежеланием работать — нам такие чиновники не нужны. Поэтому мы от них избавляемся и дальше будем избавляться», — озвучил журналистам после совещания Юрий Трутнев.

По его словам, механизмы территорий опережающего развития и режима свободного порта Владивосток довольно новые для страны. Поэтому нужно улучшать работу в данной сфере — как со стороны проработки новых норм, так и в отношении самих чиновников.

«Понятно, что нам надо совершенствовать законодательство, нормативную базу, самим надо учиться лучше работать. Поэтому только законы не могут развивать территорию, её люди развивают. Поэтому мы “чистимся”, будем и дальше эту работу проводить», — добавил Юрий Трутнев.

Полпред президента в ДФО также добавил, что хотел бы подать сигнал всем, кто работает в органах власти субъектов, муниципалитетов, а также в федеральных органах исполнительной власти. По его мнению, они должны помогать бизнесу, развитию экономики и страны, а не тормозить эти процессы.