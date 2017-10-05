Депутат Госдумы объяснил, почему защитил барда Новикова на «Пусть говорят»

«Это не была моя инициатива — меня пригласили, и я пошел. Во-первых, это было нужно с точки зрения работы в координационном совете “Единой России” по проблеме обманутых дольщиков, в котором я курирую Свердловскую область. Во-вторых, я лично знаю и Александра Васильевича, и пострадавших людей. Понятно, что между ними сложились недружелюбные отношения. Но, на мой взгляд, корыстного умысла у Новикова не было, он не хотел обмануть специально. Может быть, до какого-то периода он недостаточно серьезно относился к ситуации, потом наложился кризис, потом внутренние проблемы. На данный момент объект находится уже в очень высокой степени готовности, и я очень надеюсь, что в этом году он будет сдан. Что касается поиска виновных, то моя позиция такова — в таком трудном и запутанном деле ответ должен дать суд».