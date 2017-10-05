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10:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэр Новосибирска допустил снос долгостроя на площади Маркса

Вопрос о сносе гостиницы решается в рамках проекта по благоустройству и озеленению площади, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска допустил снос долгостроя на площади Маркса, вместо него появится сквер, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Недостроенной гостинице уже более трех десятков лет. Здание давно вызывает недовольство жителей — оно портит внешний вид площади.

«Предположить, что из этой конструкции что-то получится, уже сложно, в скором времени и техническое состояние здания будет вызывать опасения. Придется принимать решение о сносе. Ведем переговоры с собственником. Он принимал решение о разборе еще в 2015 году, но из-за кризиса сроки сместились. Надеемся, в следующем году мы решим и эту проблему», — подчеркнул Анатолий Локоть.

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