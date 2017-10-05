Мэр Новосибирска допустил снос долгостроя на площади Маркса
Вопрос о сносе гостиницы решается в рамках проекта по благоустройству и озеленению площади, об этом сообщили в
Вопрос о сносе гостиницы решается в рамках проекта по благоустройству и озеленению площади, об этом сообщили в
Мэр Новосибирска допустил снос долгостроя на площади Маркса, вместо него появится сквер, рассказали в
Недостроенной гостинице уже более трех десятков лет. Здание давно вызывает недовольство жителей — оно портит внешний вид площади.
«Предположить, что из этой конструкции