Мэр Новосибирска допустил снос долгостроя на площади Маркса

«Предположить, что из этой конструкции что-то получится, уже сложно, в скором времени и техническое состояние здания будет вызывать опасения. Придется принимать решение о сносе. Ведем переговоры с собственником. Он принимал решение о разборе еще в 2015 году, но из-за кризиса сроки сместились. Надеемся, в следующем году мы решим и эту проблему», — подчеркнул Анатолий Локоть.