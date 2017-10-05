Главой Кореновского района стал Сергей Голобородько
Выборы состоялись в ходе сессии Совета муниципального образования.
Выборы состоялись в ходе сессии Совета муниципального образования.
Всего в конкурсе принимали участие три кандидата: пенсионер Александр Жаботинский, глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района Анатолий Ерегин и действующий глава муниципалитета Сергей Голобородько.
По итогам голосования депутаты Совета единогласно избрали Сергея Голобородько. Его инаугурация состоялась 4 октября день.
От имени губернатора избранного главу поздравил министр экономики региона Александр Руппель, сообщает