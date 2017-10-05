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10:10 (мск), источник: Югополис

Главой Кореновского района стал Сергей Голобородько

Выборы состоялись в ходе сессии Совета муниципального образования.

Всего в конкурсе принимали участие три кандидата: пенсионер Александр Жаботинский, глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района Анатолий Ерегин и действующий глава муниципалитета Сергей Голобородько.

По итогам голосования депутаты Совета единогласно избрали Сергея Голобородько. Его инаугурация состоялась 4 октября день.

От имени губернатора избранного главу поздравил министр экономики региона Александр Руппель, сообщает пресс-служба администрации края.

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